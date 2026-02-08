Corona promette vendetta, nuovo video contro Mediaset: “Ecco cosa farò a metà marzo, rivoluzione”

Fabrizio Corona, durante un’ospitata in una recente serata in un locale, ha parlato della vicenda che lo vede protagonista contro Mediaset. L’azienda di Cologno Monzese gli ha chiesto 160 milioni di euro di risarcimento, sostenendo che quanto rivelato a Falsissimo e sui suoi profili social sia un insieme di “menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento”. Inoltre, nei giorni scorsi, YouTube e Meta (società che possiede Facebook e Instagram) hanno oscurato gli account dell’ex re dei paparazzi e il canale del podcast Falsissimo. L’imprenditore 51enne ha così deciso di sbarcare su X, piattaforma di proprietà di Elon Musk. E proprio sul suo nuovo profilo X ha pubblicato il sopracitato intervento in discoteca, in cui ha spiegato che sta preparando una “vendetta“, anticipando che a metà marzo stupirà tutti facendo una “rivoluzione”.

Fabrizio Corona promette “vendetta”: il video

“A Fabrizio hanno tolto tutte le puntate, ha 500mila cause, ha contro il potere miliardario più potente d’Italia, gli hanno chiuso i profili e i canali YouTube. Ma qual è il piano di Fabrizio Corona per la sua vendetta? Questa è la domanda”. A parlare di se stesso in terza persona è stato proprio Corona che ha aggiunto: “Secondo voi, ho un piano pronto? Certo. A cavallo tra il 10 e il 15 di marzo succederà la rivoluzione. Sto lavorando giorno e notte per questo. Mi chiudono i profili? Che caz** me ne frega. Mi chiedono 160 milioni? Che caz** me ne frega. Minacciano di buttarmi in galera? Che caz** me ne frega”.

SECONDO VOI HO UN PIANO PRONTO ? CONTRO IL POTERE ? … META’ MARZO ! pic.twitter.com/UENsTTdYPl — Fabrizio Corona (@FMaria_Corona) February 7, 2026

Mediaset, Maria De Filippi e altri personaggi chiedono 160 milioni di euro a Corona

Mediaset ha fatto sapere di recente di aver intentato una causa civile per ottenere risarcimenti per 160 milioni di euro da Corona e dalle sue società. I vertici di Cologno Monzese hanno inoltre riferito che si sono unite all’azione legale anche alcune celebrità televisive che sono state bersaglio dell’ex re dei paparazzi nelle ultime settimane. Si tratta di Pier Silvio e Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui. Secondo Mediaset, il 51enne ha causato danni reputazionali e patrimoniali. Da qui la richiesta del maxi risarcimento.

I vertici del Biscione hanno infine riferito che, qualora il giudice che sarà chiamato a decidere sul caso imponga a Corona di pagare, le somme elargite saranno destinate alla creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati rientranti nel cosiddetto Codice Rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo.

La versione di Corona

Naturalmente la versione di Corona non combacia con quella di Mediaset. Prima del video postato su X in cui ha promesso vendetta, aveva pubblicato un altro contenuto, sostenendo che la richiesta di rimozione delle sue pagine social e del suo canale YouTube, e la richiesta dei 160 milioni in sede civile nei suoi confronti “sono atti intimidatori fatti con metodo mafioso”.