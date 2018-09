Corona contro Fedez: attacchi e critiche durante L’Intervista di Maurizio Costanzo

Corona attacca Fedez durante L’Intervista di Maurizio Costanzo: Fabrizio non risparmia critiche al rapper

L’ospitata di Fedez a L’Intervista di Maurizio Costanzo pare che non sia piaciuta particolarmente a Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi infatti, comodamente seduto sul divano di casa sua, non ha certo risparmiato critiche al rapper durante la sua apparizione in televisione ieri sera. A non essere andato particolarmente giù a Corona, come spiegato da lui stesso su Instagram stories, sarebbe stato l’atteggiamento di Fedez. Quest’ultimo, secondo l’ex fotografo, sarebbe stato troppo controllato e poco collaborativo nel rispondere alle domande di Costanzo. E questo, almeno agli occhi di Fabrizio Corona, avrebbe reso la sua intervista poco interessante.

Fabrizio Corona contro Fedez: “Ma di quello che pensi o stai a casa!”

“Sto guardando L’Intervista” ha esordito dicendo Fabrizio Corona su Instagram stories “E il titolo di questo programma è L’Intervista, vuol dire che se uno fa a fare l’intervista… non è che va a fare un’intervista e non fa l’intervista”. Con questo gioco di parole Corona ha aperto la sua polemica sui social contro Fedez ieri sera. Fabrizio, poi, sempre sul suo profilo privato, ha continuato affermando: “Tutte queste citazioni, tutte queste frasi pseudo acculturate imparate a memoria non servono a un c…o. Tu non vai a fare l’intervista dicendo di questo non parlo, di questo non parlo. Ma di quello che pensi se no stai a casa!”.

Corona critica Fedez a L’Intervista: gli attacchi al rapper e la polemica sul matrimonio dei Ferragnez

Gli attacchi di Corona, in fine, hanno fatto leva su quanto Fedez ha scelto di non dire da Maurizio Costanzo. “Le uniche cose che volevamo sapere noi erano quattro” ha infatti aggiunto Fabrizio “Fedez con J-Ax, Fedez con Rovazzi, Fedez con Marrachash”. L’ex di Nina Moric, inoltre, non ha risparmiato critiche nemmeno al matrimonio di Fedez e Chiara. “Questo c…o di matrimonio” ha difatti affermato l’ex fotografo con tono sprezzante riferendosi alle nozze dei Ferragnez “Magari qualche novità sul matrimonio che ancora non ho visto. Tu non vai a fare l’intervista dicendo di questo non parlo, Ma di quello che pensi se no stai a casa!”. Fedez risponderà a queste provocazioni o sceglierà di rimanere silenzio?