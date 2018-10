Come si chiama il cane di Striscia la Notizia? Curiosità e storia

Hashtag è il nuovo cane di Striscia la Notizia

Come si chiama il cane di Striscia la Notizia? In questa nuova stagione abbiamo assistito all’ingresso nel TG satirico di un altro amico a quattro zampe: Hashtag. Questo è il nome che ha scelto Michelle Hunziker, dopo aver passato la scorsa stagione assieme a Like. Un altro cucciolo. Striscia la Notizia si è sempre data da fare per sensibilizzare i telespettatori ad adottare i cani e ad aiutare quelle associazioni che si occupano degli animali in difficoltà. Edoardo Stoppa – l’Amico degli animali – fa sempre un grande lavoro per salvare quelli che vengono sfruttati, che versano in condizioni critiche e non vengono ricoperti dell’amore di cui meriterebbero. E, da un bel po’ di anni a questa parte, è sempre lui a presentare il cane ai telespettatori di Striscia la Notizia.

La storia di Hashtag di Striscia la Notizia

Hashtag, il nuovo cane di Striscia la Notizia, ha avuto un passato difficile, nonostante sia solo un cucciolo di pochi mesi. Ha vissuto per una strada de L’Aquila, rischiando ogni giorno la vita. La storia di Hashtag è stata raccontata dalla sua salvatrice (ha tratto in salvo anche i suoi fratelli): “Loro sono stati trovati in strada. Attraversavano una strada ad alta percorribilità. E il giorno dopo noi siamo tornati per vedere in che condizione si trovassero e per portare loro del cibo. Purtroppo, sul ciglio della strada, c’era già un fratellino investito. Abbiamo subito cercato un posto sicuro in cui metterli in sicurezza. In tutto questo ci ha dato un grande aiuto OIPA, che ha salvato tanti cuccioli da adottare e molte mamme, ma alcune sono ancora sulla strada”.

Come adottare Hashtag e altri cani

Nel TG satirico di oltre vent’anni, ha fatto dunque il suo ingresso ufficiale il nuovo cane Hashtag, un amico peloso che, dopo questa stagione di Striscia, può essere adottato da una famiglia amorevole. Edoardo Stoppa ha spiegato che per chi volesse adottare dei cani in cerca di amore, può inviare un’email all’indirizzo chilhavistopelosi@gmail.com. Altri cani come Hashtag aspettano una vera famiglia.