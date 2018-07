Come incontrare Andrea Damante: l’iniziativa del DJ contro il bullismo

Andrea Damante contro il bullismo: l’iniziativa dell’ex tronista di Uomini e Donne

Andrea Damante scende in campo contro il bullismo e il cyberbullismo. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi DJ e web influencer, ha deciso di schierarsi al fianco di Terre des Hommes lanciando su Wishraiser una campagna di raccolta fondi innovativa. La campagna mette in palio un’esperienza straordinaria per i fan dell’ex fidanzato di Giulia De Lellis. C’è tempo fino al prossimo 9 agosto per partecipare alla raccolta fondi su Wishraiser e vincere un weekend con Damante a Formentera. I due fortunati vincitori, estratti tra tutti coloro che hanno contribuito alla causa, avranno la possibilità di incontrare Andrea. Non solo: ceneranno con lui nel suo ristorante preferito dell’isola e saliranno sul palco per vivere al suo fianco in consolle il dj set del 16 agosto al Pineta Club di Formentera.

Come supportare l’iniziativa di Andrea Damante

I donatori potranno partecipare alla campagna aperta da Andrea Damante scegliendo uno tra i vari livelli di donazione a disposizione. Ogni livello garantisce gadget esclusivi come t-shirt, foto autografate, video messaggi di ringraziamento ed esperienze uniche. Grazie alla donazione, gli utenti riceveranno le chances per partecipare all’estrazione finale che mette in palio l’incredibile weekend in compagnia di Andrea.

Il progetto di beneficenza di Andrea Damante

L’iniziativa su Wishraiser sosterrà la causa dell’organizzazione Terre des Hommes. Nello specifico al progetto Network Indifesa, che coinvolgerà 15 mila ragazzi delle scuole italiane per prevenire e contrastare violenza, bullismo e cyberbullismo. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sulla Violenza e gli Stereotipi di Genere di Terre des Hommes, il 33,5% ha subito atti di bullismo/cyberbullismo, il 60,8% ha assistito a tali atti e il quasi l’8% confessa di averli compiuti in prima persona.