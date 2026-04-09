Clizia Incorvaia mostra il cambiamento del suo corpo con onestà: “Ecco cosa mi è successo”

Clizia Incorvaia, nelle scorse ore, tra le sue storie Instagram ha deciso di pubblicare una sua foto in cui si nota che ha dei kg in più rispetto al suo solito peso forma. L’influencer siciliana ha postato lo scatto per fare un discorso sull’accettazione del proprio corpo e per rispondere ad alcuni haters. Missione non riuscita quest’ultima, visto che alcuni odiatori hanno continuato ad attaccarla. L’immagine in cui la si vede più gonfia del solito risale a circa un anno fa, ossia quando Clizia dovette affrontare un momento complesso a livello personale. Il lutto per la suocera Eleonora Giorgi la segnò molto. Smise di allenarsi. Inoltre ebbe problemi di tiroide. A ciò si aggiunse lo stress emotivo. Una serie di fattori che ebbero ripercussioni anche sulla sua linea.

Clizia Incorvaia: dall’aumento di peso al ritorno alla forma ideale

“L’anno scorso stavo passando un momento difficile per un lutto importante, il fisico non era come è sempre stato. Non mi allenavo. Ma nonostante i kg in più e la ritenzione, sorridevo. Avevo anche un problema di tiroide. Ho condiviso quella foto per dire che ci sono fasi e fasi, e vanno bene anche quelle in cui non siamo in formissima”, ha spiegato la moglie di Paolo Ciavarro. Ora, rispetto ad un anno fa, è più serena. Ha ricominciato ad allenarsi con regolarità, traendone beneficio sia a livello fisico sia a livello mentale. Ha però voluto sottolineare che non ci deve essere una corsa alla perfezione. Semplicemente ci sono momenti e momenti in cui il corpo cambia. E tale trasformazione, sempre a detta di Incorvaia, va accettata.

Ha quindi ricordato che il corpo di una donna non è una linea retta”, ma “è fatto di onde, di cambiamenti, di ormoni, di stress, di vita vera”, aggiungendo che è normale che ci siano periodi in cui si fa fatica a riconoscersi allo specchio. Ha così riferito che a lei è capitata una simile situazione lo scorso anno. Allo specchio vedeva una figura che non le piaceva. A questo punto del discorso, ha rimarcato che in simili casi non si deve pensare di avere fallito. Meglio interpretare alcuni mutamenti come un messaggio.

Il messaggio alle donne

“Ho imparato ad ascoltarmi, a capire cosa non funzionava, a rallentare dove serviva e a ricostruire con pazienza. Dopo un anno, con costanza, movimento e uno stile di vita più sano, sono tornata alla mia forma. Ma soprattutto, sono tornata a volermi bene”, ha raccontato l’influencer invitando tutte le donne a non combattere con il proprio corpo, ma ad accettarlo, ascoltarlo e a capirlo.

Molte persone hanno considerato prezioso il discorso fatto dalla siciliana. Tuttavia non sono mancati i soliti odiatori, alcuni dei quali, malignamente, hanno scritto a Incorvaia di aspettare le prossime paparazzate per vedere se realmente si è rimessa in forma. Insomma, hanno lasciato intendere di credere che in realtà la 45enne stia “barando” nel mostrarsi con una silhouette invidiabile. Clizia ha così riferito di essere stata la più onesta possibile nel raccontare il suo percorso. E pazienza se c’è chi non vuole crederci.