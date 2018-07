Chiara Ferragni: addio al nubilato ad Ibiza prima del matrimonio con Fedez

Chiara Ferragni volerà ad Ibiza prima delle nozze con Fedez per il suo addio al nubilato: tutti i dettagli

Tutto pronto per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni che verrà celebrato in Sicilia (a Noto) il primo settembre di quest’anno, ma l’addio al nubilato? Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, pare che la fashion blogger ed influencer abbia già deciso tutto anche per quello. Prima di convolare a nozze con il suo amato fidanzato, infatti, la Ferragni volerà ad Ibiza insieme alle amiche. A badare a Leone pare ci penserà proprio Fedez che, per l’occasione, rimarrà a Milano con il bambino.

Chiara Ferragni, addio al nubilato a Ibiza con le amiche: la festa prima delle nozze con Fedez

Come riportato oggi nella rubrica Chicche di Gossip del settimanale Chi: “Chiara Ferragni ha scelto la meta dove celebrerà il suo addio al nubilato in vista del matrimonio con Fedez”. Sulla festa organizzata dall’imprenditrice e influencer, inoltre, è stato anche scritto che a convocare “Amici e amiche per un lungo weekend a Ibiza e un party ricco di sorprese” sarebbe stata proprio lei. E Fedez? “Rimarra a casa con il piccolo Leone”. Visto alla presenza attiva di Chiara sui social, però, il rapper potrà sempre seguire tutto in diretta scorrendo le Instagram stories sul suo cellulare.

Chiara Ferragni dopo i favolosi 30 si prepara per un’altra grande festa: addio al nubilato e nozze in grande stile

È passato poco più di un anno da quando Chiara Ferragni ha lasciato il mondo del web a bocca aperta per la grande festa organizzata in occasione dei suoi 30 anni. Adesso, però, dopo la proposta di matrimonio lei e Fedez si stanno preparando per stupire ancora una volta ospiti e fan che da tempo li seguono con passione. Il matrimonio della coppia (e adesso anche l’addio al nubilato di Chiara) è sicuramente uno degli eventi più attesi dell’anno. I due, infatti, hanno già fatto sapere che coinvolgeranno ospiti e l’intera città di Noto nella loro festa.