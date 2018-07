Perla Tiziana: il nuovo caso social

Da qualche ora su Twitter tra i primi posti delle tendenze di Twitter troviamo l’hashtag #PerlaTiziana. Ma chi è la donna in questione? Perla Tiziana (@perlatiziana su Twitter) è una fan di Salvini che blocca tutti sul suo profilo. “Leggo, scrivo, dipingo, viaggio, pochi amici ma buoni!“, si legge come didascalia nel suo account. La sua immagine di copertina raffigura il raduno della Lega Nord a Pontida. La donna in questione, infatti, è diventata famosa proprio grazie ad un suo folgorante tweet in difesa del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Un messaggio che ha scatenato l’ironia degli utenti, tanto da spingere la stessa Tiziana a bloccare tutti. I bloccati allora hanno iniziato a twittare su #perlatiziana e sul suo blocco preventivo e così l’hashtag è diventato tra i più popolari del giorno.

Perla Tiziana: i commenti sul web

Davvero tanti i commenti ironici apparsi sul popolare social network: “Non so se essere più delusa dal fatto che la #Francia sia in finale o perché #perlatiziana a me non mi ha bloccato e mi sento esclusa“, “Quel momento in cui realizzi che anziché bloccare tutti gli account italiani di Twitter potevi più semplicemente cancellarti tu“, “Qualcuno può chiedere a #Perlatiziana se stasera può bloccare la Francia? #FranciaBelgio”, “Ma è normale che siamo stati bloccati da tale #perlatiziana e non abbiamo la minima idea di chi ca**o sia?”, “Tagliamo corto, se c’è qualcuno non bloccato da #PerlaTiziana confessi subito e sarà perdonato“.

Perla Tiziana: la reazione dei vip

In realtà anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo non hanno potuto fare a meno di commentare le gesta di tale utente. Tra questi anche Simona Ventura, che candidamente ha chiesto ai suoi follower: “Ma chi e’ ??? #perlatiziana“. Un dilemma che durerà a lungo, visto che ora il profilo di Tiziana risulta privato. Anche chi non è stato bloccato, quindi, non potrà più leggere i tweet della fanciulla. E se fosse semplicemente un troll? Il tempo – forse – ci darà la risposta…