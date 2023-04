Non ha ancora compiuto diciotto anni ma Chanel Totti è già finita al centro del gossip. La figlia di Ilary e Totti, che il prossimo maggio compirà 16 anni, è stata pesantemente accusata dalla tiktoker Martina De Vivo, che si è lasciata andare ad un duro sfogo sulla popolare piattaforma social.

Dopo aver ricevuto diversi messaggi dai suoi follower che parlavano di alcuni incontri tra Chanel Totti e il suo ex fidanzato dal quale ha avuto pure una bambina, Martina De Vivo ha deciso di rompere il silenzio e lanciare una pesante accusa alla famosa figlia d’arte:

“Quando la bambina non aveva neanche due mesi di vita, apro il telefono del mio fidanzato che ancora conviveva con me e trovo la chiamata di Chanel Totti. Io scrivo a lei e lei nega. Lui dopo qualche giorno viene a vedere la bambina, io gli faccio vedere le prove e lui mi conferma che era vero, io ovviamente lo caccio di casa e scrivo a Chanel. Lei mi scrive che il problema non è il suo ma di Cristian perché la bambina non ce l’ha lei. Ebbene si,l ei dice che non è un problema sentirsi con una persona fidanzata e con una figlia a casa. Quando si sono cominciati a sentire Cristian stava ancora dentro casa mia. Lei quindi ha fatto l’amante, o almeno a casa mia così si chiama”

Martina De Vivo, nel suo lungo video, non ha risparmiato una frecciatina a Ilary Blasi e Francesco Totti:

“Un applauso all’educazione che è stata data a questa bambina, perché ha 15 anni. Il problema principale è stato lui, è vero, perché è lui che ha una figlia, ma a casa mia mi hanno insegnato una cosa, i valori, e per me l’uomo di un’altra è trasparente. Però sono modi di vivere, modi di crescere, purtroppo non siamo tutti fortunati. A me mia madre e mio padre mi hanno dato educazione, valori e tantissime altre cose nella vita. Non abbiamo avuto tutti questa fortuna”

La tiktoker romana ha poi concluso:

“Non credo che questo video sia violazione della privacy perché proprio oggi hanno messo una foto insieme su Instagram, quindi dal momento che loro pubblicano io mi sento in diritto di dare una giustificazione al perché io non sto più col mio ex. Purtroppo qui non posso pubblicare tutte le chat e tutte le prove, perché TikTok ti blocca il video, ma ve le metterò su Instagram perché sinceramente mi sono stufata e anche io con una bambina piccola mi devo tutelare”

Al momento Chanel Totti non ha ancora replicato a tali accuse. Saranno vere? Al momento le prove latitano anche se Martina De Vivo ha assicurato che arriveranno presto. Nessuna dichiarazione neppure da Totti e Ilary, impegnati in queste settimane con la tanto discussa causa di separazione. Nell’ultimo periodo Chanel si è messa parecchio in mostra sui social network, tra Instagram e TikTok, e ha partecipato pure alla recente Fashion Week di Milano.

Ad oggi non chiaro se il suo sogno sia quello di inseguire le orme materne nel mondo dello showbiz. Di sicuro le piace mostrarsi, apparire, a differenza del fratello maggiore Cristian, che è decisamente più timido e riservato.

Il video di Martina De Vivo è stato sommerso di critiche e pareri negativi sulla famiglia Totti. “Il tradimento in casa Totti è ereditario”, ha scritto un’utente. “Vizio di famiglia, allora”, ha aggiunto qualcun altro.

Chi è Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi

Chanel Totti è nata a Roma il 13 maggio 2007. La sua nascita ha destato fin da subito polemiche e curiosità per via del nome scelto dai suoi famosi genitori, Ilary Blasi e l’ex giocatore della Roma. La conduttrice Mediaset ha ribadito che nella sua famiglia è tradizione optare per nomi particolari (la sorella più piccola, ad esempio, si chiama Melory) e fuori dal comune e che non ha di certo scelto Chanel per via della sua passione per l’omonimo brand francese.

Dopo la separazione di Totti e Ilary Chanel si è data molto da fare, su TikTok e Instagram, con balletti, foto e video. Diversi post in compagnia delle amiche di sempre: fino ad oggi non si è mai mostrata con dei ragazzi. Al contrario di Cristian Totti che è invece fidanzato da qualche tempo con una giovane di nome Melissa, che ha già avuto modo di conoscere la Blasi e l’ex marito.