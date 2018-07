Caterina Balivo presenta Vieni Da Me: dettagli sul nuovo programma Rai

Vieni Da Me, il nuovo programma Rai condotto da Caterina Balivo: tutte le curiosità da sapere

È ormai notizia ufficiale da svariate settimane. Caterina Balivo lascia Detto Fatto per mettersi alla prova con la conduzione di una trasmissione completamente nuova. Oltre al ‘cambio programma’, la simpaticissima donna cambia anche canale. Da Rai 2, passa a Rai 1. Tutto ciò ha comportante anche un trasferimento al completo per la famiglia della conduttrice. Insieme a lei si sposteranno, da Milano a Roma, anche i suoi figli Guido Alberto e Cora e suo marito Guido Maria Brera. In attesa dell’inizio della nuova stagione televisiva, la donna trascorre alcuni giorni di relax a Capri. In una nuova intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la bella Caterina ha rivelato alcuni particolari dettagli di Vieni da Me.

Caterina Balivo racconta i dettagli di Vieni da Me: tutto sul nuovo programma di Rai 1

Caterina Balivo ha cercato di spiegare ai lettori di Tv Sorrisi e Canzoni come sarà strutturato il suo nuovo programma. “È un talk-show con interviste ironiche, inedite, a personaggi famosi che si mettono in gioco in una chiave originale e irriverente. Ma soprattutto ci saranno tante persone comuni che nel nostro salotto racconteranno le loro storie o verranno a esibirsi mostrando quello che sanno fare. E i sarò anche un momento del gioco da casa. L’obiettivo è creare un clima leggero, confidenziale.” Come è facile intuire dal titolo stesso della trasmissione, la colonna sonora scelta per il programma è il noto brano de Le Vibrazioni, Vieni da Me.

Caterina Balivo pronta per Vieni Da Me: ultimo momenti di relax estivo

E mentre attendiamo la messa in onda della prima puntata di Vieni da Me, su Rai 1 dalle 14 alle 15:30, la Balivo si gode gli ultimi giorni di vacanza con la sua famiglia. Gli scatoloni per il trasloco da Milano a Roma non sono ancora stati fatti, anche se la conduttrice spera di riuscire a ricreare ai suoi figli lo stesso ambiente familiare che avevano nella camera di Milano.