Cast Grande Fratello Vip 2026, rivelati i primi 4 concorrenti: i nomi e chi invece ha detto no

Il Grande Fratello Vip scalda i motori. Il reality show aprirà i battenti a metà marzo su Canale 5 e durerà sei settimane. Alla conduzione tornerà Ilary Blasi, che prenderà il posto lasciato da Alfonso Signorini. Il giornalista si è autosospeso da Mediaset dopo essere stato travolto dallo scandalo scatenato da Fabrizio Corona. La produzione del programma è al lavoro per confezionare il cast di famosi che andranno a popolare la Casa più spiata d’Italia. Alberto Dandolo, lungo le colonne del magazine Oggi, ha riferito i nomi di quattro vip che alimenteranno le dinamiche della trasmissione.

Grande Fratello Vip, ecco i primi 4 concorrenti: l’indiscrezione

Secondo Oggi, varcheranno la porta rossa più famosa d’Italia, salvo colpi di scena dell’ultima ora, l’allenatore Walter Zenga, la comica Francesca Manzini, il coreografo Raimondo Todaro e Ilona Staller, nota anche con lo pseudonimo Cicciolina. Trattasi di quattro nomi che erano già presenti nella “lista Signorini“. Pochi giorni fa, l’esperto di retroscena televisivi Davide Maggio ha pubblicato la lista di oltre venti famosi, assicurando che si trattava di coloro che Signorini, con il benestare dei vertici di Cologno Monzese, aveva già opzionato per partecipare al GF Vip.

Dopo che è scoppiato lo scandalo, tutto si è fermato. Come già spiegato, Signorini si è autosospeso. A un certo punto sembrava che Mediaset volesse addirittura rinunciare a mandare in onda il reality. Decisione poi scartata. Lo show è stato riaffidato a Ilary Blasi che, con il suo gruppo di lavoro, per quel che riguarda il cast, avrebbe cominciato a ragionare proprio partendo dalla “lista Signorini”.

Cast, i presunti no rifilati a Ilary Blasi

Non tutti i vip presenti nell’elenco avrebbero però confermato la loro partecipazione dopo che il direttore editoriale di Chi si è defilato dal progetto. Anche perché sono cambiate le carte in tavola. Prima del caso sollevato da Corona, il Grande Fratello Vip era stato pensato per durare più di sei settimane. Ora invece Mediaset ha scelto di puntare su un’edizione “breve ma intensa”. Va da sé che naturalmente alcuni concorrenti opzionati in precedenza si sono ritrovati a ragionare su un programma con criteri differenti rispetto a quelli stabiliti inizialmente e avrebbero cambiato idea, dicendo “no grazie” all’ex moglie di Francesco Totti. Tra questi ci sarebbero Vincenzo Schettini, Karina Cascella, Donatella Rettore e Carlotta Ferlito.

Di seguito l’elenco divulgato da Davide Maggio relativo ai famosi con cui Signorini aveva avviato le trattative: