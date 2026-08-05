Carolina Marconi, corsa al pronto soccorso e ricovero: cosa hanno scoperto i medici

Carolina Marconi è stata ricoverata, dopo che domenica è stata male. La showgirl venezuelana ha raccontato, attraverso un lungo post pubblicato sui social, che a luglio è stata in vacanza in Sardegna. Mentre si trovava in ferie ha cominciato ad accusare intensi mal di testa, nausea, formicolio alle dita, problemi di vista e annebbiamento. Una volta tornata a Roma, la situazione non è migliorata. Anzi, domenica è peggiorata. Da qui la corsa in pronto soccorso, accompagnata dal marito Alessandro Tulli.

Carolina Marconi in pronto soccorso: il tumore non è tornato

Immediatamente il pensiero di Carolina è andato alla lotta contro il tumore che ha combattuto nel 2021, quando si è sottoposta a cicli di chemioterapia e a un intervento chirurgico per curarsi da un aggressivo cancro al seno. Fortunatamente, dopo aver effettuato una TAC, i medici hanno escluso che si fosse di fronte a una recidiva.

“Ci sono momenti in cui la paura bussa forte”, ha scritto la 48enne, spiegando che i sintomi prima citati al posto di diminuire sono andati ad aumentare con il passare dei giorni. “Anzi, durante la vacanza quei sintomi sono diventati sempre più frequenti. E mentre ero in un posto meraviglioso, dentro di me combattevo con una paura che conoscevo fin troppo bene“, ha aggiunto, sottintendendo che temeva che il tumore fosse tornato a bussare alla sua porta. Una volta rientrata a Roma, i problemi di salute sono diventati ancora più acuti.

“Tornata a Roma, domenica, il mio corpo mi ha costretta a fermarmi – ha confidato – Pressione altissima, nausea, un mal di testa insopportabile, l’occhio che tremava, metà labbro che tremava. Alessandro mi ha portata al Pronto Soccorso”. I medici le hanno somministrato una flebo ed effettuato un elettrocardiogramma e una TAC. Mentre attendeva i risultati, è stata attanagliata da una comprensibile preoccupazione: “Chi ha vissuto un tumore sa che certe paure non se ne vanno mai davvero. Basta un sintomo e la mente torna immediatamente al periodo più buio della propria vita”.

La showgirl alle prese con un’inversione della lordosi cervicale

Fortunatamente gli esiti della TAC hanno escluso che avesse un tumore. I dottori le hanno spiegato che è stata colpita da un’inversione della lordosi cervicale, che può causare forti cefalee. Per quanto riguarda i disturbi visivi e gli altri sintomi, dovrà fare una risonanza magnetica e una visita neurologica nei prossimi giorni. “Il sospetto è che si tratti di emicrania con aura”, ha riferito. Ha poi fatto una riflessione sulla caducità della vita, ricordando che la salute viene prima di ogni altra cosa.

Infine ha ricordato che si sta anche sottoponendo a una cura ormonale che la mette a dura prova e che ha giorni sì e giorni no. “Ma non voglio lasciare che siano quei giorni a definirmi. Voglio continuare a scegliere la gratitudine”, ha chiosato.