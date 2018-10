Carlo Conti lascia la Rai per approdare a Mediaset? Trattative in corso

Carlo Conti lascia la Rai per Mediaset? L’indiscrezione

Oggi un’indiscrezione non indifferente su Carlo Conti e sul suo futuro in Rai è stata pubblicata dal settimanale Chi. Stando a quanto riportato dal giornale di Alfonso Signorini, nello specifico, il celebre conduttore sarebbe pronto a lasciare presto la rete pubblica nazionale, che per anni lo ha ospitato, per approdare a Mediaset. Al momento, però, nulla di definitivo è stato deciso e niente di ufficiale è stato dichiarato dai vertici. Si tratta quindi solo di voci che, se confermate, segnerebbero indubbiamente una grande svolta nel vita professionale di Carlo Conti.

Carlo Conti lascia la Rai? L’indiscrezione del settimanale Chi

“Potrebbe essere il colpaccio di Mediaset nella prossima stagione TV” è stato scritto oggi nella rubrica Chicche di Gossip di Chi “Carlo Conti avrebbe deciso di lasciare la Rai e cedere al corteggiamento del Biscione”. A confermare ciò, è stato poi aggiunto, sarebbero le recenti apparizioni di Carlo Conti nella rete rivale che, secondo il giornale di Alfonso Signorini: “Sarebbero una conferma”. Il conduttore, inoltre, parrebbe avere già le idee chiare. Conti, infatti, pare sia pronto a portarsi dietro a Mediaset anche il suo gruppo storico di autori, pronti a lasciare anche loro la Rai per seguirlo.

Carlo Conti ospite di Maurizio Costanzo si racconta a L’intervista

Una delle sue ultime interviste Carlo Conti l’ha rilasciata proprio a Maurizio Costanzo. A L’Intervista, programma condotto dal marito di Maria De Filippi, il conduttore si è infatti raccontato a 360 gradi, intrattenendo il pubblico da casa ed arrivando al cuore di molti telespettatori. Le persone che fino ad ora lo hanno seguito con affetto in Rai, continueranno a supportarlo allo stesso modo anche a Mediaset? Certo è che, qualora quanto detto da Chi dovesse verificarsi, di certo Carlo Conti diventerebbe un gran bel asso nella manica per il Biscione.