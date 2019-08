Borriello, altro che Vittoria Deganello: la nuova fidanzata è Sofia Resing

By

Marco Borriello e Vittoria Deganello non stanno insieme

Nessuna storia d’amore tra Marco Borriello e Vittoria Deganello. Nonostante i gossip dell’ultimo periodo l’ex corteggiatrice di Mattia Marciano a Uomini e Donne non è la nuova fidanzata dello sportivo napoletano. I due si sono ritrovati solo a frequentare qualche settimana fa gli stessi posti a Ibiza, isola cara a Borriello, ma nulla più. Una vera fidanzata nella vita dell’ex calciatore però c’è: a quanto pare l’ex compagno di Belen avrebbe ritrovato l’amore. Come svelato su Radio Deejay da Gabriele Parpiglia, Borriello si sarebbe fidanzato con l’affascinante Sofia Resing. Si tratta di una modella e imprenditrice brasiliana che il campano avrebbe conosciuto grazie ad amici in comune. I due farebbero sul serio e avrebbero trascorso dei momenti molto intimi e romantici nella parte più nascosta di Formentera.

Marco Borriello si è fidanzato ufficialmente a Formentera

“Girano mano nella mano, parlano in spagnolo. Lui è innamoratissimo. Non si vedeva un Borriello così da tempo”, ha assicurato Gabriele Parpiglia. Ma chi è Sofia Resing? Classe 1991, è una modella e imprenditrice brasiliana. Ha posato per i magazine di moda più importanti: Vogue, Elle, Glamour, Marie Claire, Maxim, GQ. Ha lavorato con prestigiosi fotografi quali: Mario Testino, hierry Les Goues, Phil Poynter e Ruven Afanador. Qualche anno fa ha fondato il marchio di costumi da bagno Mery Playa.

Marco Borriello ha affittato la sua villa ad Ibiza

Oltre ad un nuovo amore quest’anno Marco Borriello avrebbe preso anche una decisione importante per le sue vacanze. Come rivela sempre Parpiglia su Radio Deejay, l’ex attaccante avrebbe affittato la villa che da anni possiede a Ibiza. Per il solo mese di agosto Borriello, a quanto pare, avrebbe percepito ben 600 mila euro dal suo affittuario, un miliardario russo.