Boldi e De Sica di nuovo insieme: “Non abbiamo mai litigato”

Massimo Boldi e Christian De Sica tornano al cinema insieme

Il noto e storico duo comico formato da Massimo Boldi e Christian De Sica è pronto a tornare in scena per annunciare la tanto attesa reunion. Sono trascorsi ben tredici lunghi anni dall’ultimo lavoro insieme. Era il 2005 e il cinepanettone, ‘Natale a Miami’, sbancava nelle sale di tutta Italia. I due amati attori torneranno insieme nel progetto cinematografico previsto per il prossimo Natale. Nel numero di Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola martedì 3 luglio, vengono rese note le interviste fatte ai due che spiegano il motivo della loro separazione. “In realtà non abbiamo mai litigato come molti invece hanno detto”, ci tiene a precisare il lombardo Boldi. E poi, continua il romano: “La nostra separazione dal 2005 a oggi è dipesa dalla scelta di Massimo di firmare un contratto con un produttore diverso dal mio, ma i nostri rapporti personali sono sempre rimasti ottimi”.

Amici come prima al cinema a Natale

Dunque, per i due amici più che colleghi, la lontananza professionale e i pettegolezzi vari non hanno influito in alcun modo sull’amicizia e sul rispetto reciproco. E infatti, il titolo del loro prossimo film non avrebbe potuto avere nome più adatto: Amici come prima. Un ritorno che sicuramente lascia presagire l’ennesimo grande successo della coppia comica italiana.

Boldi e De Sica assicurano il divertimento

Negli anni, Boldi e De Sica sono stati bravi ad entrare, non solo nelle sale di tutta Italia ma, anche e soprattutto nei cuori di milioni e milioni di telespettatori. Sempre pronti a divertire il pubblico con le innumerevoli battute che, tra una scena e l’altra, hanno saputo rubare sorrisi e risate a tutti i presenti in sala. Un duo che non stanca mai, una coppia conosciuta da generazioni di persone che adesso, da Natale 2018, tornerà più forte e motivata di prima..o forse, come prima!