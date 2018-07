Biondo al Wind Summer Festival: la rivincita di Rudy Zerbi

By

Wind Summer Festival 2018, c’è Biondo di Amici: il messaggio orgoglioso di Rudy Zerbi

Grande successo per Biondo di Amici al Wind Summer Festival. Il rapper e trapper romano è stato tra i protagonisti indiscussi della quarta puntata condotta da Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. Proprio quest’ultimo, tra i Professori della Scuola di Maria De Filippi, si è voluto complimentare pubblicamente sui social network per il successo ottenuto da Simone Baldasseroni. Un successo che non è passato inosservato a Piazza del Popolo a Roma, dove si tiene la kermesse musicale e dove l’ex allievo del talent show è stato a lungo applaudito e acclamato.

Cosa ha scritto Rudy Zerbi a Biondo dopo il Wind Summer Festival

“Quando diecimila persone cantano la tua canzone, forse hai ragione tu”, ha scritto Rudy Zerbi su Instagram condividendo uno scatto di Biondo al Wind Summer Festival. Il produttore si riferisce alle numerose critiche ricevute ad Amici di Maria De Filippi, quando era uno dei pochi a credere nelle potenzialità del giovane artista capitolino. Tanto che Biondo non è riuscito neppure ad accedere alla semifinale e alla finale del programma dati i pochi consensi da parte di Professori e Giuria. Ben diverso il giudizio del pubblico che, fin da subito, ha riconosciuto il talento di Biondo e lo ha premiato comprando il suo primo disco, Dejavu.

Anche Simona Ventura ha sempre appoggiato Biondo

Ad Amici 17 non solo Rudy Zerbi: anche Simona Ventura, in qualità di giurata esterna, ha sempre sostenuto il lavoro di Biondo, scontrandosi più di una volta con l’altra giurata Heather Parisi.