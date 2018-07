Biondo: accesso prioritario ai live per chi ha il tattoo con la sua frase. Poi ci ripensa

Biondo di Amici: un regalo per le fan che si sono tatuate una sua frase. Poi fa un passo indietro

Sono in corso, in giro per tutta Italia, gli instore di Biondo, il cantante dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nonostante Biondo non sia arrivato fino alla fine nel talent show, il successo sperato è comunque arrivato e il ragazzo ci tiene a fare un regalo a delle fan che hanno dimostrato di tenere veramente molto a lui. Alcune fan di Biondo, infatti, si sono presentate ai firmacopie con dei tatuaggi che riprendono delle frasi delle sue canzoni. Ricordati di amarti è la più gettonata, tanto che Biondo ha pubblicato delle Instagram stories delle sue fan con i tattoo per dimostrarlo. Il cantante di Dejavu voleva fare una sorpresa speciale a queste ragazze ma subito dopo ci ha ripensato.

Biondo, accesso prioritario a chi ha il tatuaggio? Il ripensamento: “Non è rispettoso”

“Siete tantissime con questo tatuaggio, ho deciso che ognuna di voi avrà l’accesso prioritario alle prime file del live“ ha scritto Biondo in una Ig stories poi scomparsa, probabilmente a causa del suo ripensamento. “Avete ragione, non è rispettoso verso le altre persone che non hanno la possibilità di farsi il tattoo“ ha scritto poi Biondo. “Mettetemi nei miei panni, ogni giorno a ogni instore vedo una nuova persona con un tatuaggio con una mia frase e mi sento come in debito, capite che per me è assurdo” ha aggiunto ancora.

Biondo: “La mia musica sulla vostra pelle”

“Capite che per me è assurdo. Ho 19 anni e vedo la mia musica sulla vostra pelle, è un gesto davvero unico per un artista, credetemi” ha continuato a scrivere sulle sue storie di Instagram.