Bianca Guaccero e Fabrizio Moro insieme al Festival Show?

Bianca Guaccero e Fabrizio Moro insieme per la prima volta?

Palco importante quello del Festival Show per Bianca Guaccero e Fabrizio Moro. La conduttrice della kermesse organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella ospiterà proprio il cantante in coppia con Ermal Meta per la prima tappa che si svolgerà a Padova domenica 8 luglio a Prato della Valle (nel cast artistico anche Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Annalisa, Shade, Bianca Atzei, Vegas Jones, Mr. Rain). Da tempo si parla di una loro presunta relazione, per questo motivo i riflettori sono accesi proprio su di loro. In realtà la stessa attrice ha avuto modo di smentire categoricamente le voci insistenti che ormai circolano da qualche settimana.

Bianca Guaccero e Fabrizio Moro: la smentita

“Ho letto questo gossip di cui non ero a conoscenza e mi sono fatta una grassa risata. Tra me e Fabrizio non c’è nulla, al di là della stima artistica. Insomma, siamo solo amici“, ha dichiarato lei stessa al settimanale Nuovo. La notizia era stata lanciata dal settimanale Spy diretto da Alfonso Signorini all’inizio dell’estate e ha fatto tanto discutere. Eppure adesso arriva la smentita. Ci dobbiamo credere? I due in passato hanno anche duettato nel brano È più forte l’amore. Lei ha chiamato lui e gli ha chiesto di scriverle una canzone. Moro pensava fosse solo un’attrice e non era a conoscenza del fatto che fosse anche una cantante. Quando Bianca le ha rimandato la base con la sua voce, Fabrizio è rimasto colpito: “Credo sia una delle interpreti più brave – ha dichiarato qualche tempo fa a Radio Italia – A quel punto le ho chiesto di fare un duetto e di inserirlo nell’album”, aveva dichiarato lui a suo tempo“.

Bianca Guaccero e Fabrizio Moro: solo amici

Probabilmente il gossip è diventato sempre più insistente, visto che lei si è separata qualche mese fa dal marito Dario Acocella, dal quale ha avuto la figlia Alice. In realtà Bianca Guaccero e Fabrizio Moro sono solo amici. Magari avranno modo di ribadire il concetto anche sul palco del Festival Show oppure lasceranno correre?