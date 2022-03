Belve: Serena Grandi, Fagnani la mette alle corde. I fuori onda roventi

Francesca Fagnani ha intervistato Serena Grandi a Belve (la chiacchierata sarà trasmessa su Rai Due venerdì 11 marzo a partire dalle 22.55). Un dialogo serrato, dove sono stati toccati dei tasti dolenti relativi alla vita dell’attrice che, a sorpresa, ha negato di aver fatto uso di cocaina, nonostante lo abbia ammesso a processo. Non solo: quando la giornalista le ha domandato cosa ci fosse di vero sui flirt attribuitile con Berlusconi, Agnelli, Morandi, Craxi, Celentano e Pino Daniele ha dichiarato che non c’è nulla di vero su quelle voci. Dei fuori onda, diffusi da Dagospia, raccontano però una storia un poco diversa.

Quando la Fagnani ha introdotto l’argomento droga, la Grandi ha smentito. “Ma per lei è stato un momento di svago o un po’ di dipendenza in una fase della sua vita c’è stata?”. La domanda della giornalista a cui ha fatto seguito la seguente replica: “Avevo un figlio piccolo, dovevo pensare a lui… non avevo tempo per le sostanze, io odio tutto quello che è polvere”. Ma come? Non aveva detto il contrario? E infatti la conduttrice di Belve ha chiosato: “Vabbè lei l’ha ammesso!”. “L’ho dovuto ammettere – ha spiegato l’interprete –, perché l’avvocato mi ha chiesto di ammettere, c’erano dei nomi ancora più importanti che hanno dovuto ammettere”.

La Fagnani ha quindi chiesto più delucidazioni sull’argomento, con la Grandi che si è messa nuovamente sulla difensiva. “Lei l’ha ammesso, pur non essendo vero, per uscire prima da quel processo? Quindi ha dichiarato il falso?”. “Ho mentito certo, ho mentito perché dovevo farlo, era l’unico escamotage per uscire da questi 157 giorni inutili”, la versione di Serena, in riferimento agli arresti domiciliari.

La musa di Tinto Brass ha poi raccontato vari aneddoti dei suoi anni fulgenti. Divenne un’icona e fu anche incline a qualche capriccio di troppo, come quella volta che volle sul set una jacuzzi dentro una roulotte. Dopodiché arrivarono gli anni bui, con meno notorietà e meno divismo. Un raggio di sole spuntò quando arrivò la chiamata di Paolo Sorrentino che l’ha voluta nella Grande Bellezza:

“Sapevo che rivedendomi sarebbe stato un inferno, avevo un busto per essere così iconica e così tanta… lui pensava che fossi una diva al tramonto, è stato faticoso ma molto forte ma poteva essere anche depressivo”.

Spazio poi a una spassosa gag: quando la Fagnani le ha domandato dell’altra diva dell’epoca, quella che a lungo è stata considerata la sua rivale, Francesca Dellera, Serena ha risposto con una velenosa battuta: “C’era la Grandi e c’erano le mezze calze”.

Serena Grandi, l’intervista a Belve: cosa ha detto a telecamere spente

A un certo punto la giornalista ha poi provato ad indagare sulla vita sentimentale dell’attrice, ricordandole che nel corso degli anni le sono state attribuite una miriade di storie con personaggi famosissimi: da Gianni Agnelli, a Gianni Morandi, passando per Adriano Celentano e Pino Daniele, fino ad arrivare a Silvio Berlusconi e a Bettino Craxi. “Con questi non sono andata con nessuno”, ha assicurato Serena, lasciando stupita la Fagnani. Sulla questione sono poi trapelati dei fuori onda che lasciano intendere un’altra verità.

“Ma che ti devo dì? Che me li sono portati a letto? Non se po fa, ho un figlio a casa… Però sai che cosa? Che non mi ricordo i rapporti”. Così la Grandi, in romano, alla Fagnani, a telecamere spente.