Belve, altro caso di intervista cassata perché “troppo noiosa”: ecco chi è stato tagliato

Sembra che a Belve si sia verificato un caso simile a quello di Anna Pettinelli. La speaker radiofonica e prof di Amici di Maria De Filippi, lo scorso anno, registrò un faccia a faccia con Francesca Fagnani, senza che fosse mai messo in onda. Indiscrezioni assicurarono che la scelta di non proporlo fu dovuta al fatto che l’intervista fu considerata troppo moscia per gli standard del programma di Rai 2. Una situazione analoga sarebbe accaduta nelle scorse settimane con la campionessa olimpica Federica Brignone, la quale sarebbe sbarcata negli studi dello show e avrebbe conversato con la giornalista. Ma sembra che la sua ospitata non vedrà mai la luce sul piccolo schermo.

Belve e l’intervista bocciata della campionessa Federica Brignone

La notizia è stata data da Fanpage.it che ha spiegato di aver saputo che la sciatrice 35enne reduce dai trionfi olimpionici di Milano-Cortina 2026 avrebbe incontrato nelle scorse settimane Fagnani, ma il faccia a faccia non sarebbe stato esplosivo come sperato. Fonti interne a Belve, ha riferito sempre Fanpage.it, hanno raccontato che alla luce del risultato giudicato non soddisfacente è stata presa la decisione di non trasmettere l’intervista. “Motivi editoriali”, avrebbero specificato alcuni addetti ai lavori del talk, aggiungendo che il vis-a-vis con la sportiva è stato “particolarmente noioso”. La scelta di cassare la chiacchierata avrebbe trovato il favore sia di Fagnani sia di Brignone.

Il caso di Anna Pettinelli

Tornando alla vicenda di Anna Pettinelli, dopo che uscì l’indiscrezione, Fagnani fece un chiarimento, spiegando che per ragioni di tempo e di spazio si ritrovò a dover sacrificare una delle interviste realizzate e, con grande dispiacere, decise di non mandare in onda quella della speaker radiofonica. Nel riferire quanto accaduto, sottolineò che l’insegnante di Amici fu molto garbata e disponibile nei suoi confronti.

Chi invece sarà protagonista a Belve nella puntata del 21 aprile è Elettra Miura Lamborghini che ha rilasciato alcune “perle”, spiegando che il suo organo riproduttivo (lei ha usato un termine un po’ più colorito per descriverlo) le dà più pene che gioie. Ha inoltre dichiarato che ha occhi solo per il marito Afrojack e che non è per nulla attratta da altri uomini.