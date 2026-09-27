Belén canta senza reggiseno, scoppia il caos e spunta una battuta su Valeria Marini: la reazione della modella

Belén Rodriguez, dopo la fine della relazione con Gaetano Fidanzati e il polverone sollevato da Fabrizio Corona che l’ha accusata di essere andata a letto con suo cognato Ignazio Moser (la showgirl argentina ha smentito), si è rifugiata nel suo porto sicuro: la famiglia. Nelle scorse ore, come ormai fa da diverse settimane a questa parte, ha pubblicato su Instagram un video in cui canta insieme al padre Gustavo il brano “Hoy” di Gloria Estefan. Sono fioccati complimenti, ma anche critiche. In particolare diversi utenti hanno puntato il dito sul suo look. Belén nel filmato indossa una canottiera bianca e si nota palesemente che non porta il reggiseno. Da qui l’accusa di volgarità. C’è anche chi l’ha paragonata, per quanto riguarda il canto, a Valeria Marini, non proprio un’ugola eccezionale. Rodriguez ha reagito alla battuta con una fragorosa risata.

Belén Rodriguez canta senza reggiseno e viene criticata: “Ero in pigiama, non ci ho pensato”

Dopo aver letto una miriade di commenti sul fatto che nel video in questione non indossasse il reggiseno, Belén ha spiegato che non si era nemmeno resa conto della faccenda. “Giuro che sono basita dalla quantità di commenti per un seno. Ero in pigiama e non ci ho pensato”, ha scritto rispondendo a una donna che ha preso le sue difese, accusando di ipocrisia coloro che l’hanno attaccata per il look.

La battuta su Valeria Marini e la risata di Belén

Belén ha anche posto l’attenzione su un commento al vetriolo, senza però prendersela. Una donna ha scritto che la showgirl sembra convinta di saper cantare, paragonandola a Valeria Marini. “È convinta come la Marini”, ha digitato l’utente. La modella e conduttrice argentina non se l’è affatto presa. Anzi, l’intervento le ha strappato una fragorosa risata, “ahahhaha”.

A proposito delle doti canore di Valeria Marini, nelle scorse ore al Grande Fratello Vip è andato in scena uno scontro tra la stessa ‘Valeriona Nazionale’ e Carmen Di Pietro. Quest’ultima ha detto alla collega che non sa fare niente, tantomeno cantare. Ovviamente Marini non l’ha presa bene, ribattendo a tono: “Io so ballare e cantare, ho fatto tanti spettacoli dove ballavo e cantavo”. Di Pietro a questo punto ha provato a placare gli animi? Assolutamente no. Anzi ha rincarato la dose: “Non sa cantare, è stonata come una campana, poi le mettono il tutun (autotune, ndr) e diventa brava, pure io col tutun diventerei una cantante lirica”. Alla faccia della solidarietà femminile!