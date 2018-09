Beautiful, programmazione puntate italiane: le novità da lunedì 10 settembre

Beautiful orario puntate italiane da lunedì 10 settembre 2018

Ritorno alla normalità per Beautiful. Dopo il doppio appuntamento della scorsa settimana, da lunedì 10 settembre si torna al vecchio orario. La soap opera americana andrà in onda su Canale 5 dalle 13.40 alle 14.10. Le belle notizie però non mancano. Come già accaduto sabato 8 settembre, le storie di Steffy, Bill, Liam e tutti gli altri protagonisti continueranno ad andare in onda pure nel weekend. Per il momento è dunque confermato l’appuntamento del sabato, prima di Una Vita, Il Segreto e Verissimo. Fino a quando? Al momento non ci è dato saperlo ma sicuramente questo è un ottimo modo per accorciare la distanza tra le puntate italiane e le puntate americane, che attualmente è di circa 7 mesi.

Anticipazioni Beautiful da lunedì 10 settembre a sabato 15 settembre

Lunedì 10 settembre

Ridge non è contento del ritorno di Thorne e non lo vuole nella squadra degli stilisti della Forrester, nonostante gli ottimi bozzetti dell’uomo. I due fratelli hanno un acceso confronto. Intanto Steffy è dilaniata dai sensi di colpa per quanto fatto con Bill ai danni del marito Liam.

Martedì 11 settembre

L’astio tra Thorne e Ridge è alle stelle. Thorne si intromette tra Ridge e Brooke e fa di tutto per ostacolare un eventuale riavvicinamento. La situazione preoccupa parecchio Eric, che è supportato dalla moglie Quinn. Intanto riappare a Los Angeles Sheila, che continua a tramare nell’ombra.

Mercoledì 12 settembre

Bill e Steffy si confrontano di nuovo sulla loro notte di passione: Spencer invita la nuora a non dire nulla a Liam. Quest’ultimo scopre casualmente da Quinn che la moglie ha passato una notte nella dependance dei Forrester. Thorne cerca di convincere Brooke ad aprire gli occhi sul fratello maggiore, ma appena i due fratelli restano soli Ridge gli dà uno spintone.

Giovedì 13 settembre

Thorne e Ridge continuano a litigare per faccende sentimentali e lavorative. Liam chiede alla moglie spiegazioni sulla notte passata fuori. La ragazza ammette di aver commesso un grave errore ma Liam non vuole saperne di più: ribadisce che il passato è ormai alle spalle.

Venerdì 14 settembre

Thorne non vuole che Brooke sposi Ridge e, a sorpresa, le chiede di sposare lui. La Logan è sconcertata da quanto sta accadendo tra i fratelli Forrester. Anche Maya e Nicole sono piuttosto preoccupate per la situazione e per quello che potrà causare alla famiglia e al lavoro.

Sabato 15 settembre

Bill e Liam hanno un chiarimento su quanto accaduto nell’ultimo periodo e in particolare sull’esplosione della Spectra Fashion (clicca qui per scoprire quando Liam scoprirà del tradimento di Steffy e Bill!). Ridge è determinato a sposare Brooke, dopo l’ultimo matrimonio saltato a causa di Quinn, e mostra l’anello di fidanzamento alla figlia Steffy.