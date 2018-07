Beautiful Caroline fuori dalla soap, Linsey Godfrey: “Volevo restare ma…”

Perché non c’è più Caroline a Beautiful? Le spiegazioni dell’attrice Linsey Godfrey

Da qualche tempo i fan di Beautiful devono fare i conti con un’assenza importante: quella di Caroline. L’attrice Lindsey Godfrey è stata tagliata dal cast ufficiale della soap opera e il suo personaggio è stato declassato a guest star. Una situazione che non è piaciuta a più di qualche telespettatore che, fin dal debutto, si è affezionato alla stilista di New York. Perché Caroline è stata tagliata fuori? A chiarire la situazione ci ha pensato la Godfrey su Instagram dove, da sempre molto attiva, ha risposto ad alcune domande dei suoi numerosi follower.

Linsey Godfrey spiega perché non è più a Beautiful

“Tornerai come regular a The Bold and the Beautiful?” ha domandato una fan a Lindsey Godfrey. La giovane ha chiarito una volta per tutte la faccenda: “Me lo avete già chiesto numerose volte…Amo Caroline e ho amato lavorare nella soap. Sfortunatamente non ci sono piani per me, per un eventuale ritorno. Ad ogni modo sono aperta a qualsiasi cosa la vita saprà offrirmi. Amo la famiglia di The Bold and the Beautiful”. Insomma, il messaggio è chiaro: gli sceneggiatori della CBS hanno preferito fare a meno del personaggio di Caroline Spencer per dare spazio a nuove storie, come il ritorno di Hope Logan a Los Angeles.

Linsey Godfrey pronta per una nuova soap dopo Beautiful

Messa da parte dagli autori di Beautiful, Linsey Godfrey è pronta per entrare in un’altra soap. Secondo recenti indiscrezioni, l’interprete americana sarebbe stata contattata per interpretare un nuovo personaggio nella famosa Days of Our Lives.