Beautiful: anticipazioni puntate italiane da lunedì 23 luglio a venerdì 27 luglio

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 23 luglio a venerdì 27 luglio 2018: Sheila va via

Ultima settimana a Beautiful per Sheila Carter. Dopo il suo sconvolgente ritorno avvenuto mesi fa, la donna sta per uscire di scena nelle puntate italiane della soap opera. Prima, però, Sheila fa il possibile per riconquistare l’amore e la fiducia di Eric Forrester, il suo grande amore. Ma lo stilista capisce bene le intenzioni di Sheila e riesce ad incastrarla. Quinn, dal canto suo, non cade nella trappola di Mateo, il sensuale ragazzo che Sheila ha ingaggiato per spingere la designer di gioielli a tradire il marito. Ma vediamo nel dettaglio cosa succede a Beautiful nelle puntate in onda da lunedì 23 luglio a venerdì 27 luglio 2018.

Lunedì 23 luglio

Tra Liam e Bill è tornata la pace, grazie anche all’intromissione di Steffy Forrester. Mateo, pagato da Sheila, continua il suo piano di seduzione nei confronti di Quinn. Quest’ultima è preoccupata per la storia d’amore nata tra Katie e Wyatt.

Martedì 24 luglio

Sheila incontra Eric a Il Giardino. La donna invita l’uomo a non fidarsi di Quinn perché potrebbe ingannarlo di nuovo dopo la tresca con Ridge. Ma lo stilista ha piena fiducia nella moglie e chiede a Sheila di smetterla con queste supposizioni.

Mercoledì 25 luglio

Al ristorante Il Giardino Sheila confida a Eric che Quinn ha una storia con Mateo. Forrester appare sconvolto e poi rivela alla donna di aver fatto un suo ritratto. Eric vuole togliere quello di Quinn a casa Forrester e appendere proprio quello di Sheila.

Giovedì 26 luglio

Sheila va a trovare Quinn e la invita a lasciare casa Forrester, convinta ormai di aver riconquistato finalmente Eric. Quest’ultimo, però, ha ben capito il piano diabolico messo in atto da Sheila con la complicità di Mateo e tende una trappola alla donna.

Venerdì 27 luglio

Quinn, Eric e pure Mateo si scagliano contro Sheila. La Carter è alle strette e pronta a lasciare Los Angeles. Prima, però, chiede di salutare in privato Eric Forrester, l’uomo che ha sempre amato. Intanto continua a gonfie vele la relazione tra Wyatt e Katie, nonostante il parere contrario di Quinn.