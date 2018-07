Beautiful: anticipazioni puntate italiane da lunedì 16 luglio a venerdì 20 luglio

By

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 16 luglio a venerdì 20 luglio 2018

Continua la guerra tra Bill e Liam a Beautiful. Padre e figlio sono ai ferri corti dopo che l’imprenditore ha provato ad uccidere Sally Spectra. Un’azione che ha portato Brooke a prendere le distanze dal marito, chiedendo il divorzio. La Logan tornerà da Ridge, come ipotizzato da Katie? E cosa succederà tra Katie e Wyatt ora che Quinn è al corrente della tresca del figlio? Steffy riuscirà invece a far riconciliare Liam e Bill? Leggete insieme a noi le anticipazioni delle nuove puntate italiane di Beautiful, quelle in onda da lunedì 16 luglio a venerdì 20 luglio 2018!

Lunedì 16 luglio

Brooke comunica alla sorella Katie che il matrimonio con Bill è definitivamente chiuso. Katie è convinta che Brooke tornerà tra le braccia di Ridge, ma la donna vuole restare da sola.

Martedì 17 luglio

Continua lo scontro tra Bill e Liam: il primo minaccia di intervenire con la forza se non cancellerà la registrazione dove confessa di essere il mandante dell’incendio alla Spectra.

Mercoledì 18 luglio

Con la collaborazione di un hacker esperto, Bill riesce a cancellare la registrazione in possesso di Liam. Spencer è pronto a passare al contrattacco ma Steffy Forrester si intromette tra padre e figlio.

Giovedì 19 luglio

Katie consiglia a Wyatt, che è divento il suo amante, di intromettersi nella diatriba tra Liam e Bill. Il figlio di Quinn, però, ne vuole stare alla larga.

Venerdì 20 luglio

Grazie a Steffy, Liam e Bill fanno finalmente pace. Nel frattempo continua il piano di Sheila e Mateo per far capitolare Quinn.