Beautiful: anticipazioni puntate italiane da lunedi 9 a venerdi 13 luglio

Anticipazioni Beautiful puntate italiane dal 9 al 13 luglio 2018

Inizia una nuova settimana tra amori, intrighi e complotti a Beautiful. Cosa succederà nelle puntate italiane che vanno in onda su Canale 5 da lunedì 9 a venerdì 13 luglio? Scoprite insieme a noi cosa ne sarà della storia d’amore tra Katie e Wyatt, la fine del matrimonio tra Brooke e Bill e i nuovi intrighi di Sheila Carter.

Lunedì 9 luglio

Quinn sorprende Katie e Wyatt a letto e reagisce in malo modo. Intanto Ridge ci riprova con Brooke: lo stilista chiede alla donna una seconda chance. Nel frattempo Forrester cerca di capire cosa sia successo tra la Logan e Bill Spencer. Brooke è però irremovibile e tiene la bocca chiusa.

Martedì 10 luglio

Quinn si lamenta con Eric: la designer di gioielli ha scoperto che il marito sapeva della tresca clandestina tra Wyatt e Katie. Intanto Mateo, ingaggiato dalla perfida Sheila, si precipita a consolare Quinn, tentando di farle delle avance esplicite.

Mercoledì 11 luglio

Dopo aver scoperto della tresca tra Katie e Wyatt, Quinn ha una furiosa lite con la sorella di Brooke. La moglie di Eric non è convinta della nuova relazione del figlio e ne approfitta per attaccare la rivale. Intanto Mateo si insinua sempre più nella vita di Quinn: per farla rilassare si offre come massaggiatore.

Giovedì 12 luglio

Sheila – che ora lavora come cameriera al ristorante di lusso Il Giardino – tenta di convincere Pam, tra i clienti abituali del locale, che Quinn non è la donna giusta per Eric. La Carter è più che mai convinta a separare Quinn e Eric in modo da riconquistare definitivamente il patriarca della famiglia Forrester.

Venerdì 13 luglio

Dopo la lite con Quinn, Katie viene a scoprire che Brooke e Bill si sono lasciati. Katie è convinta che la sorella tornerà presto tra le braccia di Ridge, con il quale il fidanzamento si era rotto per colpa di Quinn. Ma Brooke non vuole avere nuove relazioni: preferisce godersi questo momento di solitudine.