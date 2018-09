Beautiful anticipazioni americane: guerra Steffy vs Hope, si inserisce Sally

Beautiful anticipazioni puntate americane: Ridge deve scegliere tra Steffy e Hope, ma potrebbe arrivare Sally

Le anticipazioni americane di Beautiful si concentrano soprattutto su quanto sta accadendo alla Forrester Creations. In particolare, è nata una vera e propria guerra tra Steffy e Hope sul lavoro. Ridge ha deciso di tenere in azienda solo una linea di intimo, dunque una delle due si ritroverà a dover salutare la propria. Da questo momento inizia una vera e propria guerra. Da una parte vi sono Brooke e Hope, convinte che Hope for The Future sia la scelta giusta per la Forrester. Dall’altra, invece, vi è Steffy con Intimates Line, che ha bisogno di ottenere una vittoria. Infatti, la figlia di Taylor confessa a Ridge che vorrebbe vincere sulla rivale anche perché quest’ultima si è sposata con il suo Liam. Non solo, Steffy ha intenzione di dimostrare alla figlia Kally che è una donna in grado di ottenere ciò che vuole. Ma Ridge è in serie difficoltà e non può certamente pensare come un padre, bensì come amministratore delegato. Ed ecco che nell’ombra si fa notare anche Sally, la quale sta disegnando una sua linea di intimo. Forse in questa guerra potrebbe non vincere una tra Steffy e Hope, ma la Spectra.

Steffy e Hope di nuovo una contro l’altra, Sally prepara la sua linea

L’unico che sa della linea di intimo di Sally è Wyatt. Il figlio di Bill si congratula con la sua amata, con cui da poco tempo ha una relazione. Il fratello di Liam è entusiasta dei disegni della giovane Spectra, tanto che le rivela di volerla vedere indossare quei modelli. Ma presto Wyatt potrebbe decidere di mostrare a Ridge i disegni fatti da Sally e questa volta la vincitrice della guerra potrebbe non essere né Steffy né Hope. Sarebbe un vero e proprio colpo di scena, abbastanza inaspettato. Al momento la giovane Spectra sta lavorando alla Forrester Creations con Hope, dunque per la linea Hope for The Future. Per tale motivo, Wyatt è convinto che la giovane sia contenta qualora dovesse avere la meglio la figlia di Brooke. Ma ecco che Sally riserva la sorpresa.

Sally prepara i disegni per la sua linea di intimo, Wyatt entusiasta

Questo potrebbe rappresentare per Sally una sorta di rivincita, un modo per uscire finalmente fuori nel mondo della moda. Quale migliore modo se non con la nota Forrester Creations con l’appoggio di Ridge? La Spectra rivela a Wyatt di non tifare per Hope, in quanto se quest’ultima dovesse avere la peggio lei avrebbe già preparato una sua linea di intimo.