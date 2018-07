Batwoman, la nuova serie tv CW: la protagonista sarà lesbica

Batwoman, la nuova serie tv della CW legata ad Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow

Il palinsesto della CW si arricchisce di una nuova super eroina. Sta per arrivare una nuova serie tv dedicata a Batwoman, popolare personaggio dei fumetti della DC Comics. Il telefilm farà parte dell’Arrowerse, ovvero sarà collegato alle altre serie sui super eroi quali Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow. Batwoman farà il suo esordio nel crossover tra i quattro telefilm il prossimo autunno mentre la premiere è prevista per i primi mesi del 2019. Rispetto alla controparte cartacea ci sarà una grossa differenza: la protagonista Kate Kane sarà infatti lesbica.

La trama della serie tv su Batwoman

“Armata di passione per la giustizia sociale e un talento nell’esprimere la propria opinione, Kate Kane vola sulle strade di Gotham nei panni di Batwoman, donna lesbica molto esperta nel combattimento da strada, pronta a sopprimere il rigurgito criminale della città in crisi. Non chiamarla ancora un eroe: in una città alla disperata ricerca di un salvatore, Kate deve sconfiggere i propri demoni prima di rispondere al richiamo di simbolo di speranza per Gotham”, si legge nella prima trama diffusa dai produttori dello show.

Quale attrice è stata scelta per interpretare Batwoman

Chi sarà Batwoman? Al momento non è stata ancora scelta un’attrice ufficiale: in queste settimane si stanno tenendo i provini per il ruolo. Tra gli autori della serie ritroviamo Greg Berlanti, già padre di Arrow e di tutti gli altri spin off, e Caroline Dries di The Vampire Diaries. La Gotham City che sarà introdotta nelle serie The CW non avrà niente a che fare con la serie omonima in onda su Fox e con protagonista Ben McKanzie: i due telefilm viaggeranno su due binari completamente differenti.