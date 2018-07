Barbara d’Urso: tutti i segreti della nuova dottoressa Giò

Barbara d’Urso si svela: tutto quello che c’è da sapere sul ritorno de La Dottoressa Giò

Barbara d’Urso non va in vacanza. La nota conduttrice di Canale 5 ha deciso di non prendersi le ferie per poter realizzare uno dei suoi più grandi sogni. Era da tempo che la donna voleva tornare a girare una nuova serie de La Dottoressa Giò. Oggi, finalmente, la d’Urso è riuscita a portare a termine il suo obiettivo. Piersilvio Berlusconi e tutto lo staff di Mediaset ha deciso di riportare sul piccolo schermo la serie tv andata in onda per la prima volta del 1997. Per la diretta interessata, tornare sul set è stata una grandissima emozione. La scelta di non andare in vacanza per poter portare a termine la registrazione della nuova mini-serie non è stata affatto una rinuncia.

La Dottoressa Giò: tutti i retroscena sulla mini-serie con Barbara d’Urso

Barbara d’Urso ha raccontato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni alcuni particolari dettagli su ciò che andrà in onda nei prossimi mesi. Le puntate previste per La Dottoressa Giò sono in totale quattro. Vedremo nascere bambini, raccontare la storia di donne in difficoltà e conosceremo i problemi delle coppie con figli gay. In tutto ciò, Barbara ha deciso di indossare una divisa identica a quella indossata circa 20 anni fa. “Prima di cominciare ero indecisa tra la divisa verde, quella storica, o quella azzurra, che è una nuova versione. Ho fatto un sondaggio sui social. Il risultato? Il popolo del web ha preferito la divisa classica.”

Barbara d’Urso emozionata per il ritorno de La Dottoressa Giò: ringraziamenti speciali

La d’Urso non ha potuto di fare un ringraziamento speciale al regista della primissima stagione de La Dottoressa Giò, ovvero Pippo De Luigi. E nonostante la conduttrice abbia conservato con molta gelosia gli indumenti utilizzati 20 anni fa, quelle che sta mettendo sul set in questi giorni non sono le stesse. L’unica cosa già nota al pubblico è lo stetoscopio, che sarà lo stesso usato per comunicare ad Alberto Mezzetti di aver vinto il Grande Fratello.