Barbara d’Urso: le parole di incoraggiamento ad Angelo Sanzio prima del GF

Angelo Sanzio e la conversazione con Barbara d’Urso il giorno prima del suo ingresso al Grande Fratello: l’ex gieffino risponde alle domande dei fan

Sono passate diverse settimane da quando si sono spente le luci all’interno della Casa del Grande Fratello eppure, ancora oggi, i concorrenti del reality continuano ad essere molto amati e seguiti sui social. Angelo Sanzio, tra tutti, è sicuramente uno dei più attivi su Instagram. In questi giorni, infatti, il Ken Umano Italiano si sta divertendo molto a rispondere alle domande che i suoi follower gli stanno facendo. Le curiosità maggiori di questi ultimi, però, riguardano ovviamente e soprattutto la sua esperienza al GF. Qualche minuto fa, per esempio, un fan gli ha chiesto di raccontare qualcosa in più sulla notte prima il suo ingresso nella Casa. Ha incontrato Barbara d’Urso? E se sì, cosa si sono detti?

Barbara d’Urso e l’incontro con Angelo Sanzio: le parole di incoraggiamento della conduttrice prima del Grande Fratello

Angelo Sanzio, la notte prima del suo debutto al Grande Fratello 15, pare si sia incontrato con Barbara d’Urso. Che cosa si sono detti? La conduttrice di Pomeriggio Cinque, stando a quanto raccontato dall’ex gieffino, è stata molto chiara con lui. “È arrivato il momento di fare vedere che Angelo non è solo zigomi” ha detto Carmelita a Sanzio. Parole d’affetto e di incoraggiamento che l’ex concorrente del GF oggi ricorda vividamente e con piacere. Quanto auspicato da Barbara, alla fine, è accaduto veramente. Il Ken Umano Italiano, infatti, al Grande Fratello ha portato la sua storia più che il suo personaggio e questo, alla fine, gli ha permesso di farsi conoscere e amare dal pubblico.

Angelo Sanzio dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi?

Sempre attraverso il gioco delle domande di Instagram, nei giorni scorsi, ad Angelo Sanzio è stato chiesto di parlare dei suoi progetti lavorativi per il futuro. Un altro reality? Magari l’Isola dei Famosi? Ebbene, anche se questi al momento rimangono solo desideri dei fan, l’ex gieffino ha fatto ben intendere nelle sue risposte che, se qualcuno glielo proponesse, lui non escluderebbe a priori quest’eventualità.