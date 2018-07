Barbara d’Urso da bambina: la conduttrice mostra la foto emozionata

Com’era Barbara d’Urso da bambina: la conduttrice mostra la sua foto su Instagram

Tra un selfie al bacio e uno scatto dal set de La Dottoressa Giò, Barbara d’Urso ha condiviso sul suo profilo Instagram anche una foto amarcord. Più precisamente un’immagine di quando era bambina, quando all’età di 4 o forse 5 anni, frequentava già una scuola di danza. E sì, perché Carmelita è sempre stata appassionata di ballo: fin da piccola ha preso lezioni di danza classica. Lezioni che continuano ancora oggi, all’età di 61 anni. Quando all’alba, prima di entrare negli studi di Pomeriggio 5 si dà da fare con piroette e arabesque con il suo insegnante di fiducia. “Guardate che foto ho trovato! Ero così quando mamma mi portava a danza”, ha scritto Barbarella sui social network.

Barbara d’Urso era molto legata alla madre scomparsa

Mostrando la sua foto da bambina, Barbara d’Urso ha menzionato pure la madre, alla quale era molto legata. E che ha perso molto presto: la donna è infatti morta dopo una lunga malattia quando Carmelita aveva 12 anni. La conduttrice Mediaset è cresciuta con il padre, che si è poi rifatto una vita accanto ad un’altra donna dalla quale ha avuto altri figli. Barbara è molto legata alla sua famiglia anche se, per via della sua passione per il mondo dello spettacolo, a 18 anni è andata via di casa. Ha lasciato Napoli e si è trasferita a Milano, dove ha cominciato a posare come modella. Una scelta di vita che il padre della d’Urso non ha inizialmente approvato, tanto che per quattro anni i due non si sono parlati.

Barbara d’Urso e il rapporto difficile con il padre

“Se vai via di casa per me sei morta”, mi aveva detto. Per 4 anni è stato così. Lui mi vedeva dal marciapiede e cambiava marciapiede” ha svelato Barbara in una recente intervista a Verissimo. Nonostante i conflitti, la d’Urso ha sempre ringraziato il cielo di avere avuto un’educazione rigida. “Ringraziando Dio questo rigore mi ha portato a condurre il tipo di vita che lui ha voluto” ha sottolineato in tv.