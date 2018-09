Auora Ruffino in lacrime a La vita in diretta: l’emozione le gioca un brutto scherzo

La vita in diretta, Aurora Ruffino in lacrime: i sacrifici dell’attrice e i ringraziamenti alla famiglia

Oggi a La vita in diretta Tiberio Timperi ha avuto la possibilità di intervistare Aurora Ruffino, attrice molto conosciuta e amata soprattutto dal pubblico della Rai. Grazie al successo di Braccialetti Rossi, di Questo nostro grande amore e ora di Non dirlo al mio capo 2, Aurora è riuscita ad arrivare al cuore delle persone con le sue performance. La scalata per il successo, però, non è stata per niente facile. La Ruffino, infatti, ha raccontato di aver lasciato la sua famiglia molto giovane per studiare recitazione e di aver fatto tanti sacrifici per affermarsi nel settore. La prima volta che è arrivata a Roma, per esempio, si è sentita come inghiottita dalla grande città. Alla fine, però, Aurora ce l’ha fatta e questo, ha raccontato lei con le lacrime agli occhi, grazie alla sua famiglia, che l’ha sempre supportata e aiutata.

Aurora Ruffino e l’esperienza con i Braccialetti Rossi: “È per questo che faccio questo mestiere”

Molto emozionata Aurora Ruffino è apparsa anche nel raccontare la sua esperienza con i Braccialetti Rossi. L’attrice, nello specifico, ha dichiarato di portare nel cuore questo progetto perché,negli anni, le ha permesso di entrare in contatto con tantissime persone che stavano soffrendo ma che nella fiction hanno trovato il loro conforto. Famiglie, genitori e adolescenti le hanno più volte scritto perché capiti e perché hanno visto in Braccialetti Rossi una verità che sentivano propria. “Non esistono premi, riconoscimenti, critiche positive o negative” ha affermato sorridente ma con la voce tremante la Ruffino “È per questo che faccio questo mestiere”.

Non dirlo al mio capo 2, la prima puntata è un successo di ascolti: Aurora Ruffino entusiasta

A La vita in diretta Aurora Ruffino ha anche avuto modo di parlare di progetti più recenti come, in particolare, quello di Non dirlo al mio capo 2. Lei, infatti, è una delle protagoniste della fiction e il successo di ascolti registrati con la prima puntata, oggi, non possono che renderla felice.