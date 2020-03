La rivelazione di Asia Gianese a Pomeriggio 5 lascia senza parole Barbara d’Urso e il pubblico

Asia Gianese nella bufera. La web influencer ha fatto a Pomeriggio 5 una rivelazione che ha scioccato tutti. A partire dalla padrona di casa Barbara d’Urso che è rimasta letteralmente senza parole. Indignata pure l’opinionista del programma Karina Cascella così come il pubblico a casa che, su Twitter, ha espresso tutto il proprio disappunto per l’intera faccenda. Ma cosa è successo di preciso? Asia, che su Instagram conta quasi 200 mila follower, ha ammesso che tutto quello che possiede le viene offerto da dei signori. Persone che non conosce ma che sono pronte a pagarle qualsiasi cosa, compreso l’intervento chirurgico per aumentare la taglia del décolleté. Una confessione che ha lasciato di sasso Karina, che ha invitato Asia a fare un passo indietro e a chiarire meglio la faccenda.

Asia Gianese nella bufera dopo le rivelazioni fatte a Pomeriggio 5

“Dei signorini che non conosco mi fanno tanti regali, mi pagano tante cose e uno mi ha pagato le t****e“, ha dichiarato con una certa innocenza Asia Gianese a Pomeriggio 5. La web influencer ha poi corretto il tiro, chiarendo che si è potuta permettere l’operazione di mastoplastica additiva grazie alla generosità dello zio di un’amica, di professione chirurgo plastico. “I miei genitori devono saperlo”, ha aggiunto la 24enne nel salotto di Barbara d’Urso, come si può vedere nel video più in basso. “Sono scioccata”, ha replicato la conduttrice napoletana, che non si aspettava delle affermazioni così forti dalla sua ospite.

Il pubblico non approva le confessioni di Asia Gianese in tv

Le rivelazioni di Asia Gianese a Pomeriggio 5 non sono piaciute più di tanto al pubblico. “Come si fa a continuare ad invitare questa oca e a darle visibilità? Come? Che degrado”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Il problema non è Asia che chiede di farsi regalare le cose ma ste persone che gliele regalano senza conoscerla”, ha osservato qualche altro telespettatori di Pomeriggio 5. “Sta passando un messaggio sbagliato”, ha puntualizzato una telespettatrice.

Pomeriggio 5: chi è la giovane web influencer Asia Gianese

Asia Gianese, classe 1996, è una modella e web influencer. Oltre a posare foto provocanti su Instagram è una studentessa di Comunicazione politica. È balzata agli onori della cronaca per aver oltrepassato Piazza Duomo a Milano in auto. Dopo quella bravata è diventata nota in tv ed è stata invitata diverse volte da Barbara d’Urso nei suoi programmi tv. Attualmente Asia è single.