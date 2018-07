Ascolti tv prima puntata Temptation Island 2018: boom per il programma di Filippo Bisciglia

Passano gli anni ma Temptation Island non stanca mai! E la prova arriva dagli ascolti tv: la prima puntata dell’edizione 2018 è stata vista da circa tre milioni settecento mila persone, con picchi di quattro milioni. Il programma di Filippo Bisciglia è volato oltre il 21% di share: numeri decisamente importanti, che fanno bene al format e soprattutto a Mediaset. La trasmissione ha superato se stessa: l’esordio dello scorso anno non era andato oltre il 18% di share. Nel 2018 si avanza di ben tre punti, con grande gioia della produzione capitanata da Maria De Filippi.

Temptation Island batte la fiction Tutto può succedere 3

La prima puntata di Temptation Island ha registrato un ottimo consenso ed è riuscita a battere la fiction Rai Tutto può succedere 3, che non è andata oltre i tre milioni di telespettatori e il 15% di share. Un risultato, quello del reality show di Canale 5, destinato sicuramente a crescere nelle prossime settimane. Mancano infatti ancora quattro puntate alla fine del programma.

Questi gli appuntamenti delle cinque serate di Temptation Island (salvo cambiamenti di palinsesto dell’ultima ora):

1 puntata – lunedì 9 luglio

2 puntata – lunedì 16 luglio

3 puntata – lunedì 23 luglio

4 puntata – lunedì 30 luglio

5 puntata – martedì 31 luglio

Le parole di Giancarlo Scheri, il direttore di Canale 5

“Miglior debutto di sempre per Temptation Island. L’appassionante racconto delle relazioni sentimentali, con amori, gelosie, passioni, liti e riconciliazioni, riesce a emozionare e coinvolgere i telespettatori come pochi altri. Un debutto record, in tv e sui social, che conferma come la trasmissione sia una delle più attese dell’estate televisiva degli italiani, e un vero e proprio cult. Complimenti e grazie a Filippo Bisciglia, alla produzione Fascino e a tutto il team di lavoro artistico e produttivo”, ha detto Scheri in una nota stampa.

Dove rivedere la replica di Temptation Island 2018

È possibile rivedere la prima puntata di Temptation Island 2018 martedì 10 luglio – alle ore 21.10 – su La 5. In streaming è invece disponibile sulle piattaforme Witty e Video Mediaset.