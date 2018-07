Ascolti tv: Temptation Island vince ancora contro Tutto Può Succedere

Ascolti Tv Lunedì 30 Luglio 2018: ancora ottimi risultati per Temptation Island

Nella prima serata di Lunedì 30 Luglio 2018 è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia continua a riscuotere un grandissimo successo. A quanto pare, le coppie che hanno messo alla prova il loro amore quest’anno sono state super apprezzate dal pubblico a casa. Inutile dire che c’è stato un grande riscontro anche sui social. Su Twitter non si è fatto altro che parlare e commentare ciò che si stava trasmettendo su Canale 5. A quanto pare, la trasmissione Mediaset non sembra fare alcun passo falso. Proprio come la scorsa settimana, anche ieri sera ha registrato picchi del 22% circa di share, vincendo di nuovo la gara di ascolti contro la Rai.

Temptation Island molto bene: ottimi ascolti tv anche per la Rai con Tutto può Succedere

Nonostante Temptation porti a casa la vittoria, non è andata affatto male anche a Rai 1. La nota fiction Tutto Può Succedere ha sfiorato il 14% d share. I risultati finali restano perciò invariati rispetto al passato Lunedì. Questo è stato il penultimo Lunedì occupato dalla trasmissione presentata da Filippo Bisciglia. Il programma delle tentazioni si appresta infatti a salutare i proprio telespettatori. Mercoledì 5 Agosto 2018 va in onda, sempre su Canale 5, l’ultima puntata. Finalmente vedremo come sono andati a finire i falò di tutte le coppie rimaste nel villaggio. Mentre la settimana dopo ci sarà una puntata molto speciale. Quasi sicuramente, vedremo cosa è accaduto dopo Temptation.

Anticipazioni Temptation Island: l’ultima puntata e lo speciale

Nella prossima puntata, Lara vedrà il suo fidanzato Michael trascorrere 48 ore da sogno insieme alla single Rita. Nel corso della notte, lui entra nella camera della tentatrici senza le telecamere e la Zorzetto resta senza parole. Raffaela continua a piangere per il suo fidanzato Andrea e per il notevole avvicinamento a Teresa. Martina e Gianpaolo concludo una volta per tutte il loro falò di confronto finale.