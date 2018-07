Ascolti tv, Bisciglia al settimo cielo: vince ancora Temptation Island

Ascolti tv, Lunedì 23 Luglio 2018: sempre meglio per Temptation Island

La trasmissione più seguita dai telespettatori nel corso della prima serata è Temptation Island. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia sta riscuotendo un successo dopo l’altra. I dati auditel non fanno altro che alzarsi, di settimana in settimana. Questa volta, le coppie e i tentatori hanno tenuto incollati al piccolo schermo quasi 4 milioni di spettatori. Non si può far altro che sottolineare il netto miglioramento rispetto alla scorsa settimana. Il programma in onda su Canale 5 è infatti passato dal 21.5% di share al 22.5%. Record indiscusso per la trasmissione. A quanto pare, Temptation non aveva mai raggiunto numeri così alti. Stessa cosa non vale per la fiction di Rai 1. Tutto Può Succedere 3 ha infatti subito in piccolo calo respetto alle volte passate.

Temptation Island vince ancora sulla Rai negli ascolti tv del 23 Luglio 2018

Se Temptation registra il 22.5 di share, Tutto Può Succedere non ha sfiorato nemmeno il 14%. Un calo non indifferente rispetto alla scorsa settimana. Nella puntata in onda Lunedì 16, Rai 1 aveva infatti raggiunto il 15%. Anche per quanto riguardo gli altri canali, Mediaset ha trionfato. Rai 2 ha mandato in onda Squadra speciale Cobra 11, registrando il 5.5% di share, mentre Italia 1 ha raggiunto il 5.7% con Pacific Rim. Intanto, la maggior parte del pubblico non vedere l’ora di scoprire cosa accadrà nel corso della quarta puntata di Temptation. Le anticipazioni andate in onda sembrano promettere molto bene. Sarà possibile scoprire come sono andate a finire le cose tra Giada e Francesco dopo il loro falò di confronto anticipato.

Temptation Island vittorioso negli ascolti tv del Lunedì sera

Mentre Filippo Bisciglia e tutta la redazione di Temptation esce vittoria da questo Lunedì appena passato, il pubblico cerca di capire come potrebbe andare a finire le cose tra le coppie ancora in gioco. Ne vedremo delle belle, anche perché l’ultima puntata è ormai alle porte.