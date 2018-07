Ascolti tv, Temptation Island vola alto: grande successo per Bisciglia

Ascolti tv Lunedì 16 Luglio 2018: Temptation Island vince ancora

La prima serata di Lunedì 16 Luglio 2018 è stata vinta ancora una volta da Temptation Island. Il docu-reality in onda su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia continua a volare alto. La seconda puntata ha infatti riscosso il 21.5% di share. A quanto pare, la trasmissione Mediaset continua ad essere super seguita e ovviamente super apprezzata dai telespettatori. L’isola delle tentazioni ha infatti battuto tutte le altre reti. La fiction Rai Tutto può Succedere 3 è infatti arrivato a sfiorare solo il 15% di share con quasi tre milioni di spettatori. Ad oggi sembrerebbe proprio che Temptation sia il programma tv più visto di questa estate 2018. Ora non si fa altro che attendere la terza puntata per capire cosa accadrà tra le coppie che hanno deciso di mettere alla prova la propria storia d’amore. Senza dubbio, ne vedremo delle belle.

Temptation Island batte la Rai agli ascolti tv del 16 Luglio 2018

Forza anche grazie all’inaspettata presenza di Gemma Galgani, Temptation Island ha tenuto incollati alla tv quasi 4 milioni di telespettatori. Come nella prima puntata, i colpi di scena non sono mancati. Riccardo Guarnieri ha perso le staffe, Raffaela è finita in lacrime e il suo fidanzato Andrea non ha fatto altro che avvicinarsi sempre di più alla single Teresa. Ora, non ci resta che attendere la terza puntata. La prossima settimana scopriremo come è andata a finire tra Riccardo ed Ida e scopriremo se Giada e Francesco decideranno di lasciare il programma insieme oppure no.

Ascolti tv: Tutto può succedere in leggerissimo calo

Tutto può succedere 3 pare abbia avuto un leggerissimo calo. Questa settimana non è riuscito a raggiungere nemmeno il 15% di share. In ogni caso, non sta andando malissimo. Insieme a Temptation resta comunque la trasmissione più seguita del Lunedì sera. Rai Tre ha raggiunto il 5% di share, così come Italia 1.