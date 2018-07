Ascolti tv, male per Wind Summer Festival: Don Matteo batte tutti

Ascolti tv Giovedì 26 Luglio 2018: Don Matteo supera ancora il Wind Summer Festival

La prima serata di Giovedì 26 Luglio 2018 viene vinta ancora una volta dalla Rai, più precisamente da Don Matteo. La fiction in onda su Rai 1 continua a regalare grandissime vittorie e soprattutto soddisfazioni. La nuova puntata ha infatti riscosso un gran successo, sfiorando picchi del 16% di share. A conti fatti, gli italiani incollati alla tv per Terence Hill sono stati circa 2 milioni e 600 mila circa. Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia restano fermi allo share registrato nella precedente puntata. A quanto pare, il trio di conduttori scelto per la kermesse canora estiva piace, ma non troppo. Il Wind Summer Festival ha registrato il 13.4% di share, con poco più di 2 milioni di telespettatori. Insomma, Canale 5 porta a casa un buon risultato, anche se non è bastato a vincere la gara di ascolti.

Nonostante la conduzione di Ilary Blasi stia piacendo alla maggior parte del pubblico, il Wind Summer Festival continua a non riuscire a battere Don Matteo. Tutti gli altri canali hanno registrato dal 6% di share in giù. Intanto, sui social, non si è parlato d’altro se non della moglie di Totti e dell’outfit scelto per la serata. A quanto pare, la simpatica romana non pare riesca a lasciare i telespettatori senza fiato. La mise scelta sembra non essere piaciuta quasi a nessuno. L’abito in tulle fucsia, con body nero sotto non ha convinto gli italiani.

E a quanto pare, i telespettatori non riescono proprio a fare a meno di Don Matteo. La fiction di Rai 1 è ormai parte integrate del piccolo schermo e continua ad essere super apprezzata, tanto da ricevere grandissime soddisfazioni.