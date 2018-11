Ascolti tv domenica 11 novembre, ancora guerra tra Barbara D’Urso e Mara Venier

By

Ascolti tv: ieri nuovo testa a testa tra Domenica In e Domenica Live

I dati Auditel relativi agli ascolti tv di ieri, domenica 11 novembre, mostrano il nuovo testa a testa tra Barbara D’Urso e Mara Venier. Continua a colpi di share la battaglia tra le due signore della domenica per aggiudicarsi il maggior numero di telespettatori. Questa settimana Domenica Live ha attirato a sé 1.944.000 spettatori (12%) nella presentazione, 2.249.000 (15.3%) nell’Attualità e 2.505.000 (17.6%) nelle Storie. 2.699.000 (18.1%) sono invece gli spettatori che sono rimasti incollati alla tv nella prima parte, 2.828.000 (16.8%) nella seconda e 2.394.000 (13.4%) nell’Ultima Sorpresa. Ancora un ottimo risultato dunque per Barbara D’urso. SuRai1 Domenica In ha fatto registrate il 16.6% con 2.545.000 spettatori nella prima parte e il 14.6% con 2.058.000 spettatori nella seconda.

Ascolti tv: ancora sfida tra le due signore della domenica

Grazie ad una carrellata di ospiti come Elia Fongaro e Loredana Lecciso, Barbara D’Urso ha tenuto testa alla collega Mara Venier che invece ha ospitato Asia Argento. Anche questa settimana dunque il pubblico italiano si è diviso tra i fedeli di Barbara D’Urso che, tra le altre cose, hanno seguito le vicende dei concorrenti del Grande Fratello Vip 3 e gli sviluppi relativi al malore di Al Bano e chi invece ha scelto l’intrattenimento pomeridiano targato Rai1. La sfida tra i due programmi si ridà appuntamento alla prossima settimana. Intanto su Rai3 Kilimangiaro – Il Grande Viaggio è stato seguito da 1.010.000 spettatori (7.2%) mentre Kilimangiaro ha intrattenuto 1.509.000 spettatori (9.3%).

Ascolti tv 11 novembre: i dati Auditel dei programmi in prima serata

La prima serata di domenica 11 novembre 2018 ha visto ancora una volta una sfida tra Che Tempo che Fa e L’Isola di Pietro 2. Su Rai 1 il programma condotto da Fabio Fazio è stato scelto da 3.598.000 di spettatori pari al 14.4% di share. Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha totalizzato 2.164.000 spettatori con uno share pari al 13%. Su Canale 5 invece sono stati 3.441.000 i telespettatori che hanno seguito la nuova puntata della fortunata fiction con Gianni Morandi pari al 15.6% di share. Su Italia 1 Le Iene è stato scelto da 1.960.000 spettatori con il 10.4% di share.