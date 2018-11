Ascolti tv 9 novembre: Tale e Quale Show vince su Scherzi a Parte

Tale e Quale Show conquista il pubblico della prima serata di ieri

Tale e Quale Show – Il Torneo premiato dai dati Auditel sugli ascolti della prima serata di ieri, venerdì 9 novembre. Lo show in onda su Rai1 ha infatti tenuto incollati davanti alla tv 4.103.000 spettatori pari al 20.3% di share. Il programma di Carlo Conti, complice una puntata ricca di esibizioni emozionanti come quella di Federico Angelucci nei panni di Liza Minelli, ha conquistato il pubblico della prima serata. Delusione dunque per il ritorno su Canale 5 di Scherzi a parte. La prima puntata della nuova edizione del programma condotto da Paolo Bonolis è stato visto da 3.784.000 000 spettatori, pari al 20.3 % di share. Entrambi i programmi si assestano dunque al 20.3% di share. Delusione anche per gli altri programmi in onda sulle altri reti Mediaset. Su Rete4 Quarto Grado ha registrato 1.122.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Italia il film Bus 657 è stato visto da 756.000 spettatori (3.3%).

Ascolti tv 9 novembre: i risultati degli altri programmi in prima serata

I grandi protagonisti della prima serata di ieri, venerdì 9 novembre, sono stati senza dubbio Tale e Quale Show – Il Torneo e Scherzi a parte. Il programma Mediaset ha divertito con le candid organizzate ai danni di personaggi come Barbara D’Urso, Ciro Immobile e Aurora Ramazzotti. Lo show proposto da Paolo Bonolis non è bastato però ad assicurarsi la vittoria agli ascolti della prima serata. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso è stato visto da 678.000 spettatori pari al 3.1% di share mentre su Rai3 Nemiche per la Pelle ha fatto registrare 1.269.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%.

Gli ascolti tv degli altri programmi nella prima serata di ieri 9 novembre

Vediamo infine i dati Auditel relativi ai programmi in onda su La7, TV8 e sul Nove. Su La7 Propaganda Live ha registrato 993.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su TV8 4 Ristoranti Estate è stato scelto da 409.000 spettatori (1.9%) mentre sul Nove Fratelli di Crozza è stato visto da 1.243.000 spettatori (5.1%).