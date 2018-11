Ascolti tv 5 novembre: I Bastardi di Pizzofalcone 2 batte GF Vip 3

I Bastardi di Pizzofalcone 2 vince la sfida della prima serata di ieri e batte il Grande Fratello Vip 3

I Bastardi di Pizzofalcone 2 vince ancora la sfida del lunedì sera. Con 5.271.000 spettatori, pari al 22.56% di share, la fiction di RaiUno anche questa settimana straccia il Grande Fratello Vip 3. Nella serata di ieri, lunedì 5 novembre 2018, l’ottava puntata di Grande Fratello Vip 3 è stato visto da 3.705.000 spettatori pari al 21.02% di share. Anche questa settimana il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi non è dunque riuscito a conquistare le preferenze degli italiani. Continua dunque il successo inarrestabile della fiction con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini che settimana dopo settimana incolla davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori. Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, la fiction in onda sulla prima rete Rai è giunta alla quinta puntata.

Ascolti tv 5 novembre: i risultati degli altri programmi in prima serata

Vediamo adesso i dati Auditel relativi agli ascolti degli altri programmi in onda nella prima serata di ieri lunedì 5 novembre. Su Rai2 Criminal Minds è stato visto da 993.000 spettatori pari al 3.75% di share. Il secondo episodio è stato seguito da 957.000 spettatori pari al 4.03% mentre 768.000 spettatori pari al 4.02% hanno seguito il terzo episodio. Su Rai3 Report ha registrato 1.728.000 spettatori pari al 7.04%. Delusione anche per le altre reti Mediaset. Su Italia 1 Hunter’s Prayer – In Fuga è stato visto da 1.258.000 spettatori (5.16%) mentre su Rete4 Quarta Repubblica ha registrato 779.000 spettatori con il 4.11% di share.

Gli ascolti tv degli altri programmi nella prima serata di ieri 5 novembre

La prima serata del lunedì sera ha visto il pubblico dividersi tra chi ha scelto di guardare I Bastardi di Pizzofalcone 2 e chi invece ha optato per seguire l’ottava puntata del Grande Fratello Vip. Ai programmi concorrenti non resta che accontentarsi. Su La7 Fahrenheit 11/9 è stato visto da 938.000 spettatori con uno share del 4.17%. Su Tv8 era in onda il film Agente 007 – Una cascata di diamanti che ha registrato 405.000 spettatori con l’1.8%. Infine sul Nove Dio Perdona… Io No ha raccolto 315.000 spettatori con uno share dell’1.4%.