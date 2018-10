Ascolti tv 23 ottobre: I Medici 2 vincono la serata, ma la partenza è debole

Ascolti tv ieri: I Medici 2 vs Benvenuti al Nord

È tornato ieri in prima serata il kolossal I Medici, giunto alla sua seconda stagione. Ancora una volta, ha dimostrato di essere molto apprezzato dal grande pubblico confermandosi leader di ascolti. La fiction Rai ha incollato davanti alla tv una media di 4.158.000 spettatori pari al 17.6% share. Da sottolineare, però, la differenza di ascolti rispetto alla prima puntata della scorsa stagione. Infatti, la messa in onda su Rai1 della prima puntata de I Medici – Masters of Florence del 18 ottobre 2016 totalizzò 7.562.000 spettatori pari al 29.9%. Confrontando i dati, è evidente il piccolo flop della puntata trasmessa ieri in prime time. Nonostante un esordio leggermente fiacco, l’ammiraglia Mediaset non è riuscita a superare il competitor. Su Canale 5, infatti, la commedia Benvenuti al Nord ha divertito una media di 2.335.000 spettatori pari al 10.6% share.

Ascolti tv 23 ottobre: i dati Auditel degli altri programmi in prima serata

Dopo aver visto trionfare la fiction I Medici 2, tornata su Rai 1, ecco come sono andati gli altri programmi andati in onda ieri in prime time. La divertente puntata di Stasera tutto è possibile, condotta da Amadeus su Rai 2, ha intrattenuto una media di 1.675.000 spettatori pari all’8.1% di share. Nuova puntata del programma di Bianca Berlinguer #cartabianca ha interessato 1.139.000 spettatori pari al 5.2% share. Su Rete 4, invece, l’amatissima soap opera Il Segreto ha appassionato una media di 1.474.000 spettatori con il 6.2% di share.

Ecco gli ascolti tv dei programmi in prime time del 23 ottobre

La trasmissione di Italia 1 Le Iene ha raccolto una media di 1.682.000 telespettatori pari al 9.1% di share, mentre la nuova puntata di diMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris su Rai 3, ha informato una media di 1.487.000 spettatori con uno share del 6.7%. Infine, su TV8 la corsa dei concorrenti del talent di Sky X Factor verso i Live ha emozionato una media di 383.000 spettatori. Share pari al 1.6%. Sul Nove, invece, il film World War Z è stato visto da una media di 352.000 telespettatori pari a 1.2 punti percentuali di share.