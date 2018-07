Ascolti tv, Wind Summer Festival in calo: battuto di poco da Don Matteo

Ascolti tv, giovedì 12 luglio 2018: Don Matteo batte di poco Wind Summer Festival

Nella prima serata di ieri, la puntata di Don Matteo 10 ha battuto di poco Wind Summer Festival. Il noto programma musicale condotto da Ilary Blasi, con la collaborazione di Daniele Battaglia e Rudy Zerbi, ha registrato 2.274.000 di telespettatori con uno share del 13,6%. Nel frattempo, la fiction di Rai 1 ha conquistato ben 2.559.000 di telespettatori con uno share del 14,3%. È davvero pochissima la differenza a livello di percentuali tra i due programmi. Nonostante Don Matteo sia riuscito a registrare il più altro numero di telespettatori, Wind Summer Festival continua a restare sulla cresta dell’onda. Sappiamo bene che la nota fiction, da sempre, riesce ad attirare a sé milioni e milioni di spettatori. Nella serata di ieri, l’evento musicale ha visto salire sul palco volti come Anna Tatangelo, Annalisa, Emma, Nesli, Dolcenera e molti altri. Eppure gli ascolti tv hanno premiato, ancora una volta, i personaggi di Don Matteo. Bisognerà vede nelle future serate cosa accadrà.

Ilary Blasi si piazza al secondo posto a livello di ascolti tv nella prima serata di giovedì 12 luglio 2018

A seguire, giovedì 12 luglio, in prima serata Rai 2 con il film Escape Plan-Fuga dall’inferno ha registrato uno share dell’8,7% con 1.652.000 telespettatori. Subito dopo si posiziona Rai 3 con il film Adidas vs. Puma ha registrato uno share del 7% con 1.320.000 telespettatori. Si piazza con il 6,3% di share Italia 1 con la pellicola di animazione Frozen. Ma resta ancora da chiarire come mai Wind Summer Festival non è riuscito a conquistare il primo posto anche nella serata di giovedo 12 luglio. La prima puntata, al contrario, Ilary Blasi era stata premiata con un primo posto a livello di ascolti tv. Sebbene sia poca la distanza che separa il format dalla fiction di Rai 1, la moglie di Francesco Totti questa volta si piazza al secondo posto.

Ascolti tv: Wind Summer Festival subisce un calo rispetto alla prima puntata

Don Matteo non delude mai! Questo è ciò che esce fuori da questi dati. Sebbene le puntate siano delle repliche, Rai 1 riesce sempre a conquistare il primo posto degli ascolti con questa fiction. Il programma musicale di Ilary Blasi, sebbene abbia registrato meno telespettatori, resta comunque alto. Con la prima puntata aveva conquistato il 15% di share. Dunque, il format ha subito un calo con la seconda serata.