Ariana Grande trasforma il tattoo dedicato all’ex Pete Davidson: la foto

Ariana Grande da un nuovo significato al tatuaggio dedicato all’ex fidanzato Pete Davidson: la cantante spiega

Ariana Grande ha dato una nuova forma (e un nuovo significato) al tatuaggio fatto mesi fa per il fidanzato (ora ex) Pete Davidson. Alla parola “Always” (ovvero “Per sempre”) tatuata sulla cassa toracica la cantante ha aggiunto oggi un grande fiore stilizzato. Il disegno adesso circonda il vecchio tatuaggio che, comunque, non è stato coperto da Ariana. A chi ha insinuato ciò, infatti, l’artista ha risposto spiegando che non si tratta di una copertura vera e propria (dato che è ancora visibile il tattoo precedente) ma di “Un’evoluzione” dello stesso. Del resto, ha poi aggiunto lei, la parola “Per sempre” può assumere tanti significati.

Ariana Grande e il tatuaggio per Pate Davidson: la foto del nuovo tattoo

Il tatuaggio aggiunto a quello vecchio è stato mostrato da Ariana Grande ai suoi fan su Instagram. La cantante di 7 Rings è oggi molto seguita sui social e, quotidianamente, si tiene in contatto con le persone che con affetto la supportano. In un’immagine di lei sdraiata su un divano è stato fatto vedere il nuovo tatuaggio in tutta la sua bellezza (e grandezza). Il modo in cui Ariana ha trasformato il vecchio tattoo è piaciuto molto ai suoi seguaci. Visto le tendenze che spesso queste star internazionali riescono a lanciare, non ci stupirebbe vedere lo stesso disegno copiato o ripreso da altre persone nei prossimi mesi.

Ariana Grande e Pete Davidson si lasciano ad un passo dall’altare

La notizia relativa alla fine della storia tra Ariana Grande e Pete Davidson ha fatto in pochi giorni il giro del mondo. I due, che erano pronti a convolare a nozze, si sono detti addio dopo una lite furiosa (per saperne di più clicca qui).