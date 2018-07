Ariana Grande: una pausa dai social network per la cantante

By

La cantante Ariana Grande si prende una pausa dai social network

Ariana Grande, idolo delle ragazze di tutto il mondo, ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dei social network. Una pausa soprattutto da Instagram e da Twitter, come ha scritto la stessa cantante con un tweet sul suo profilo ufficiale. Pare che Ariana Grande abbia intenzione di aggiornare i proprio fan solo attraverso Snapchat, almeno per ora. “Probabilmente posterò su Snapchat per un po’ e mi prenderò una pausa da Twitter e Instagram” ha scritto la cantante. Ma qual è il motivo che ha spinto l’artista amata soprattutto dai giovanissimi a prendere questa decisione?

Ariana Grande e la pausa dai social: ecco il motivo

“A volte non si riescono ad evitare certe cose negative che possono davvero farti andare fuori di testa e non ne vale la pena onestamente” ha spiegato Ariana Grande ai suoi fan. E sembrerebbe essere, dunque, proprio questo il motivo che ha spinto la giovane cantante a prendersi una pausa da Instagram e Twitter. Appena qualche giorno fa, anche il suo fidanzato, Pate Davidson, ha deciso di cancellare tutte le sue foto dall’account Instagram dove adesso non risulta essere presente alcun post.

Ariana Grande e Pete Davidson: si sposano?

La coppia formata da Ariana Grande e Pete Davidson fa parlare. Sul web impazza la notizia di un imminente matrimonio fissato per il 4 di agosto. Ricordiamo che la cantante Ariana Grande e il suo fidanzato Pete Davidson stanno insieme, almeno ufficialmente, solo da maggio scorso.