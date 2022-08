Antonio Ricci, quanto guadagna il papà di Striscia: cifre da capogiro

Antonio Ricci, uno fra gli autori televisivi più celebri della storia della televisione italiana, se la passa davvero molto bene. Il creatore di trasmissioni iconiche del palinsesto Mediaset come Striscia La Notizia, Paperissima e l’indimenticabile Drive In si porta infatti a casa ogni mese uno stipendio che alcuni “poveri mortali” potrebbero soltanto sognarsi. A fare i conti in tasca a Ricci di recente è stato il giornale Il Tempo, che con un articolo di approfondimento firmato da Andrea Giacobino è riuscito a delineare il patrimonio da Paperone del padre della celebre trasmissione satirica ancora oggi, dopo tanti anni, in onda su Canale 5.

Il patrimonio di Antonio Ricci è davvero impressionante. Nel pezzo del Tempo si fa riferimento a un utile di oltre 1,1 milioni di euro e un patrimonio netto superiore ai 106 milioni di euro, a fronte di un attivo di 153,4 milioni. Numeri da capogiro che, stando alla ricostruzione del giornale, sarebbero legati soprattutto alla gestione di terre e mattoni. Questo quello che si può leggere su Il Tempo, come riportato anche da Giuseppe Candela su Il Fatto Quotidiano:

“A gestire il patrimonio è la Stone srl, società basata a Milano e costituita nel 2004 di cui è amministratore unico è stato appena riconfermato Gianluigi Molineris mentre la proprietà di Ricci e della moglie Sylvia Arnaud è schermata dalla Across Fiduciaria. In portafoglio ci sono 18 immobili a Milano e 85 in Liguria (erano 75 nel precedente esercizio) nella provincia di Savona, dove sono ubicati anche 62 terreni, cresciuti rispetto ai 58 del 2020. Lo “shopping” dello scorso anno spiega perché il controvalore delle ‘immobilizzazioni materiali’ sia salito a 78,9 milioni dai 69,9 milioni del 2020, segno che Ricci per comprare altre case e terre ha speso 9 milioni.”

Nulla è dato sapere nello specifico, in ogni caso, sui guadagni legati direttamente ai programmi attualmente in onda, come per l’appunto Striscia la Notizia, la cui nuova stagione è già stata confermata da tempo. A partire da settembre, allo storico tavolo negli studi di Cologno Monzese siederanno per la prima volta insieme il comico Alessandro Siani e Luca Argentero.

Antonio Ricci e la battaglia vinta contro Diet Prada

In tempi non sospetti, del potere di Antonio Ricci si era tornati a parlare in occasione di una querelle che l’ideatore di Striscia aveva avuto con una seguitissima pagina Instagram, Diet Prada. Il profilo internazionale, da milioni di follower, aveva preso di mira la trasmissione per un siparietto considerato razzista che vedeva protagonisti Michelle Hunziker e Gerry Scotti. I due conduttori avevano infatti imitato l’accento cinese, scimmiottando altresì le fattenze della comunità asiatica in Italia tirandosi all’indietro gli angoli degli occhi imitando così la forma degli occhi a mandorla.

Diet Prada aveva scatenato un’enorme bufera contro il programma, alla quale però Ricci aveva risposto per vie legali. E così la pagina, mesi dopo il polverone mediatico, si era ritrovata costretta a fare marcia indietro.