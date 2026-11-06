Antonino Spinalbese ricoverato in ospedale, convive col morbo di Crohn: tutto sulla malattia autoimmune

Antonino Spinalbese, nelle scorse ore, è stato ricoverato in ospedale. Lo ha reso noto lo stesso parrucchiere 31enne pubblicando un carosello su Instagram, in cui ha fatto sapere che si sta curando per il morbo di Crohn, malattia autoimmune con la quale convive da tempo. In particolare, l’ex compagno di Belén Rodriguez in una foto si è ripreso a letto, con una flebo al braccio; in un’altra immagine si è immortalato abbracciato alla figlia Luna Marì. “Crohn, abbiamo un problema: io amo la stabilità, ma non nelle relazioni tossiche”, ha scritto Spinalbese. Una battuta che molti non hanno compreso. Il 31enne spezzino ha semplicemente sdrammatizzato.

Antonino Spinalbese e la malattia autoimmune: l’ex gieffino vip convive con il morbo di Crohn

La prima volta che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha reso noto di convivere con una malattia autoimmune è stata nel marzo 2022, riferendo di aver scoperto la patologia dopo aver accusato intensi dolori nella zona del pancreas. All’epoca raccontò attraverso un video social come gli fu diagnosticato il morbo di Crohn, non nascondendo di essere preoccupato. “Mi sono sempre sentito un supereroe, scioccamente non avevo mai avuto neanche un mal di testa, non avevo mai assunto farmaci – aveva confidato l’hairstylist – Quando ho iniziato ad avere questi dolori mi sono incuriosito, sapevo che il mio corpo mi stava dicendo qualcosa. Vado in ospedale e mi ricoverano all’istante, partono gli accertamenti e poi arriva il responso: ho una grave malattia autoimmune, un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita”.

In quel periodo fu anche ospite a Storie Italiane, programma mattutino di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. Alla giornalista spiegò di avere “il pancreas di un anziano e come molte delle malattie autoimmuni molte volte scaturiscono da noi stessi”. Aveva inoltre riferito che dopo la diagnosi provò un forte spavento. In particolare, rivelò di aver avuto paura soprattutto pensando al suo ruolo di padre e all’eventualità di non poter essere presente con la figlia al cento per cento. Fortunatamente, però, dopo una serie di test e accertamenti, venne a sapere di poter continuare a condurre una vita abbastanza normale:

“Quando ho iniziato ad avere questi dolori – aveva dichiarato – mi sono incuriosito e mi sono davvero spaventato. Essere padri, soprattutto nei primi tempi, ti induce a pensare… e ti spaventi. Sono riuscito grazie ai medici a trovare una vita sana, che avevo già, ma che ho migliorato”.

Cos’è il morbo di Crohn e come ci si cura

Il morbo di Crohn, come riferisce l’Istituto Clinico Humanitas, è una malattia infiammatoria cronica dell’apparato gastrointestinale (MICI) che può colpire qualsiasi tratto del tubo digerente.

Caratteristiche principali:

Natura cronica: la malattia alterna periodi di riacutizzazione (fasi attive) a periodi di remissione in cui i sintomi si attenuano.

Infiammazione a tutto spessore: a differenza di altre coliti, l’infiammazione del Crohn può coinvolgere l’intero spessore della parete intestinale e presentarsi a tratti alterni (“lesioni a salto”).

Assenza di una cura definitiva: non esiste una guarigione risolutiva, ma le terapie mirano a controllare l’infiammazione e prevenire le complicanze.

Tra i sintomi principali ci sono dolore e crampi addominali, diarrea cronica, talvolta con presenza di sangue o muco, perdita di peso e calo dell’appetito, febbre ricorrente e senso di spossatezza o astenia, manifestazioni extraintestinali come dolori articolari (artrite), lesioni cutanee o infiammazioni oculari.

La gestione della malattia è multidisciplinare e viene effettuata attraverso una terapia farmacologica e una dieta personalizzata. In alcuni casi si ricorre all’intervento chirurgico. Spesso l’operazione è riservata ai casi di complicanze come stenosi, fistole, ascessi o perforazioni, con la rimozione del tratto intestinale compromesso.