Antonella Elia ha detto di no al Grande Fratello Vip

La showgirl e presentatrice Antonella Elia ha di recente dichiarato che ha rifiutato di entrare nella casa del Grande Fratello Vip perchè è arrivata la proposta di Tale e Quale Show, il fortunato programma di Rai 1 del quale fa attualmente parte. Ha detto di no all’ingresso nella Casa perchè riflettendo sulle sue passate esperienze in altri reality della tv, nella Casa più chiacchierata di Italia “una come me non sarebbe riuscita a stare chiusa per tre mesi in un luogo. Insomma, sarebbe potuta finire in tragedia”. Non si sarebbe sentita a suo agio nella Casa, sarebbe stata per lei un’esperienza costrittiva, si sarebbe sentita un po’ in gabbia. Questo il motivo del suo rifiuto. Il suo essere così forte l’ha anche portata a chiudere, ma di comune accordo, la storia d’amore con l’insegnante Fabiano, a cui era legata fino ad un anno fa. Ha infatti dichiarato al settimanale Nuovo:” Io ho grandi limiti nella vita di coppia e per lui non era giusto continuare così.”

Elia amante della libertà

Siamo abituati a vedere Antonella Elia in programmi tv come L’isola dei famosi e Pechino express, dove ha sempre mostrato la sua passione per l’avventura, la natura e la libertà d’animo e un certo caratterino; ricordiamo ancora tutti la sua lite burrascosa con la bella Aida Yespica, anni fa proprio sull’Isola dei famosi. Forse anche ricordando questo episodio, la vita nella Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip non l’avrebbe vissuta pienamente bene. Meglio allentare il gossip e provare una esperienza diversa come quella di Tale e Quale Show in onda il venerdì sera su Rai 1, dove l’abbiamo già vista strepitosa nei panni di icone come Madonna e Malgioglio. L’Elia però, tra gli altri, ha un desiderio: vorrebbe provare ad imitare la sua cantante preferita di sempre Aretha Franklin.

Antonella Elia regina dei reality tv

Antonella Elia ha una personalità inarrestabile e molto forte, per questo ha deciso di non entrare a far parte del cast della seconda edizione del GF Vip, quest’anno sempre condotto da una bravissima Ilary Blasi. Antonella ha invece preferito intraprendere un’altra strada quella dei travestimenti e delle imitazioni nel programma di Carlo Conti, mettendo alla prova le sue doti di cantante e ballerina proprio come una vera showgirl.