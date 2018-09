Anticipazioni Il Segreto, addio Nicolas: il fotografo lascia Puente Viejo

Anticipazione Il Segreto: Nicolas lascia Puente Viejo con Juanita

I telespettatori, nelle prossime puntate de Il Segreto, dovranno salutare Nicolas. Il fotografo dice addio a Puente Viejo e non lo fa da solo. Infatti, l’Ortuno lascia il piccolo paese spagnolo insieme alla piccola Juanita. Purtroppo, il vedovo di Mariana si ritrova costretto a partire e raggiungere un posto lontano e soprattutto segreto. Nessuno deve sapere dove si trova Nicolas, in quanto rischia di essere ucciso. Ebbene nelle prossime puntate, l’Ortuno si macchia di un omicidio che automaticamente lo porta a mettersi contro il generale Pérez. Infatti, Nicolas uccide proprio il figlio di quest’ultimo, in quanto artefice della morte della povera Mariana. Il fotografo non riesce a resistere e con un colpo di pistola mette fine alla vita dell’assassino della moglie ormai defunta. A vendicare la morte del criminale ci pensa proprio suo padre, il generale Pérez Ayala, che giunge a Puente Viejo con lo scopo di creare panico tra gli abitanti.

Il Segreto anticipazioni: il generale Pérez vuole uccidere Nicolas, tutti gli uomini di Puente Viejo salvano il fotografo

Il generale Pérez crea panico per le strade di Puente Viejo e giura che si vendicherà per la morte del figlio. In particolare, l’uomo ha intenzione di mettere in pratica un piano per mettere fine alla vita di Nicolas. Inizialmente lo fa arrestare e poi raduna i suoi uomini per farlo uccidere. Proprio in questa circostanza entrano in scena tutti gli altri uomini di Puente Viejo, disposti a tutto pur di mettere in salvo il fotografo. Quando il generale è sul punto di uccidere l’Ortuno, ecco che compaiono diversi abitanti del piccolo paese spagnolo mascherati. Tutti insieme riescono a salvare Nicolas, il quale fugge dal posto. Le donne di Puente Viejo aiutano poi l’uomo a fuggire lontano.

Anticipazioni Il Segreto: Nicolas fugge da Puente Viejo, Emilia e Alfonso in pericolo

Emilia, Fe e Adela permettono a Nicolas di fuggire insieme alla piccola Juanita. Finalmente il fotografo è salvo, ma il resto degli abitanti di Puente Viejo devono affrontare l’ira del generale Pérez. Infatti, quest’ultimo è disposto a tutto pur di scoprire che fine ha fatto l’Ortuno. In particolare, l’uomo se la prende con Alfonso ed Emilia, che vivono momenti tragici.