Andrea Iannone sarà giudice tv: l’annuncio del programma di bellezza

Andrea Iannone dalle piste alla tv: il fidanzato di Belen Rodriguez tra i componenti della giuria di Miss Italia

Lunedì 17 settembre, in diretta su La 7, andrà in onda la fase finale della nuova edizione di Miss Italia. Ecco che sul sito ufficiale del concorso di bellezza più famoso d’italia viene resa nota anche la giuria e i suoi componenti. Tra tutti, a fare scalpore, è un personaggio che non ci si aspetta di vedere in tv, se non sulle piste della Moto GP. Ebbene si, dai motori alla televisione arriva Andrea Iannone. Un bello che giudicherà le belle! L’attuale fidanzato di Belen Rodriguez, dunque, chiamato a Milano per esprimersi sulle Miss. Per la prima volta nella storia del concorso, la finale si svolgerà direttamente nella città della moda. Cosa penserà la showgirl argentina di questo nuovo ruolo che andrà a rivestire il suo amato pilota? E, come se la caverà Andrea senza la sua Belen? Chissà che questo evento non rappresenti per Iannone un trampolino di lancio nel suggestivo mondo della televisione italiana.

Il comunicato ufficiale di Miss Italia

Presidenti saranno Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che con la loro inconfondibile verve e ironia accompagneranno le aspiranti Miss durante tutta la serata. I due saranno affiancati dallo chef e conduttore TV Alessandro Borghese, dal giornalista Andrea Scanzi, dal cantautore Pupo, dall’attrice Maria Grazia Cucinotta (classificata terza a Miss Italia 1987) e dal pilota Andrea Iannone.

Con la conduzione inedita di Diletta Leotta

La Finale sarà condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta e andrà in onda in diretta il 17 settembre in prima serata su La7 dagli Infront Studios, evento per la prima volta nella storia del concorso presente nella capitale della moda, Milano. Sarà Alice Rachele Arlanch, Miss Italia in carica, a cedere l’ambita corona alla nuova reginetta che avrà il compito di rappresentare la bellezza italiana nel nostro Paese e nel mondo.” Dopo tali rivelazioni, quindi, non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire chi sarà la nuova Miss Italia.