Andrea e Raffaela: lui piange per la tentatrice Teresa, lei è scioccata

Andrea e Raffaela di Temptation Island: Celentano in lacrime per la tentatrice Teresa Langella

Come svelato da Uomini e Donne Magazine, un fidanzato di Temptation Island ha pianto per una tentatrice del villaggio. A versare calde lacrime è stato Andrea Celentano, il fidanzato di Raffaela Giudice. Il personal trainer campano si è commosso per la sua tentatrice, la cantante neo melodica Teresa Langella. I due hanno instaurato un ottimo rapporto in Sardegna e Andrea ha candidamente ammesso di essersi affezionato alla ragazza. “Mi sto affezionando a te. Pensare di poterti illudere mi provoca dispiacere. Non voglio che tu ci rimanga male”, ha confidato Celentano. Teresa ha risposto in maniera matura e intelligente: “So che hai paura di far soffrire lei, sei condizionato da tanto altro, non solo da lei”. Subito dopo sono arrivate le lacrime di Andrea, pentito per aver giudicato male – almeno inizialmente – Teresa.

Perché Andrea di Temptation Island ha pianto per Teresa Langella

“Sei una bellissima persona. Mi spiace aver pensato male di te all’inizio, non riesco a perdonarmelo”, ha confidato Andrea Celentano a Teresa Langella durante una serata trascorsa nel villaggio di Temptation Island. Le confidenze tra i due sono terminate con un lungo abbraccio che ha mandato su tutte le furie Raffaela Giudice. La giovane è restata scioccata dal comportamento del fidanzato ed è scoppiata a piangere a dirotto. “Non lo capisco. Si preoccupa per me però è incoerente. Mi vuole o no? Mi lasciasse piangere un mese ma andasse via. Le ha detto che non vuole illuderla, significa che non vuole lasciarmi?”, si è chiesta la ragazza. E poi ancora: “Voglio andarmene. Se gli faccio pena e non mi lascia per questo, può andarsene. Sembro piccola ma ce la farò”.

Nessun video per Andrea Celentano a Temptation Island

Al contrario di Raffaela, Andrea non ha ricevuto alcun video compromettente nel corso della terza puntata di Temptation Island. La Giudice ha sentito molto la mancanza del suo fidanzato e ha così evitato di mettersi troppo in gioco con i tentatori del villaggio.